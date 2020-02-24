Kirk Douglas 61 milyon dolarlık servetini oğlu Michael Douglas'a bırakmadı

Hollywood’un efsanevi aktörü Kirk Douglas, 61 milyon dolarlık servetini oğlu Michael Douglas'a bırakmak yerine büyük bir kısmını bağışladı.

50 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

5 Şubat’ta yaşamını yitiren Douglas; St Lawrence Üniversitesi, Westwood’daki Sinai Tapınağı, California Culver’deki Kirk Douglas Tiyatrosu ve Los Angeles Çocuk Hastanesi’ne kaynak aktaran Douglas Vakfı’na 50 milyon dolar bıraktı.

Kirk Douglas’ın servetini, ünlü bir aktör olan 75 yaşındaki oğlu Michael Douglas’a ve diğer çocuklarına bırakmayı tercih etmemesi dikkat çekti. Mirror’ın haberine göre, Michael Douglas da hazlihazırda 300 milyon dolarlık servetin sahibi.

SERVETİNİN KALANI BÖLÜŞÜLECEK

Kirk Douglas'ın servetinden kalan 11 milyon dolarlık kısmın da 65 yıllık eşi Anne Douglas (100) ve ortak çocukları Joel Douglas ile Kirk Douglas'ın ilk evliliğinden olan oğulları Peter ve Michael Douglas arasında bölüneceği düşünülüyor.

Michael Douglas, babasının ölüm haberini 5 Şubat’ta, “Kardeşlerim ve ben büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz” ifadesiyle Instagram'dan duyurmuştu. 9 Şubat’ta yapılan 92. Oscar Ödülleri töreninde de usta aktör anılmıştı.

Spartaküs, Zafer Yolları, Denizler Altında 20.000 Fersah ve Şampiyon gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu, üç kez Oscar’a aday gösterilmiş, 1996 yılında Oscar Onur Ödülü’ne layık görülmüştü.

Kariyeri boyunca 80'den fazla filmde oynayan Douglas, Rusya'dan ABD'ye göç eden bir ailenin çocuğu olarak Hollywood'da ünlendikten sonra "Ünlü olunca siz değişmiyorsunuz. İnsanlar değişiyor" demişti.

TRAJİK HAYAT HİKAYESİ

1996'da felç geçiren ve konuşma yetisini büyük ölçüde kaybeden Douglas, uzun süre gördüğü tedavi sayesinde bu yetisini kısmen kazanmıştı. Hayatı boyuncu iki büyük trajedi yaşayan Douglas'ın oğullarından Eric, alkol ve uyuşturucu bağımlılığına yenik düşerek 2004'te 46 yaşında aşırı dozdan hayatını kaybetmişti. Büyük oğlu Michael Douglas ise 2010'da kansere yakalanmış ama tedavinin ardından hayata tutunmayı başarmıştı.

24/02/2020 10:53