Kırklar köyünde büyük yangın!

Kırklar köyünün çöplük mevkiinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak çevreye yayıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında, Kırklar köyünün çöplük mevkiinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak çevreye yayılması sonucu, ilk tespitlere göre yaklaşık 300 dönüm anız, 60 adet rulo balya, yaklaşık 100 dönüm biçilmemiş arpa tamamen, 50 adet akasya ağacı ile 9 adet telefon direği ise kısmen yanarak zarar meydana geldi.

Yangına polis itfaiye, askeri personel, Ercan İtfaiye ekilleri ile bölge halkı traktörler ile müdahale etti.

Yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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27/05/2021 20:06