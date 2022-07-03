Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

Finale kalan başpehlivanlar kule hakemliğinin anonsuyla Er Meydanı'na çağrıldı.

Cazgırlar tarafından Cengizhan Şimşek "Karizmatik başpehlivan" Mustafa Taş da "En genç başpehlivan" diye takdim edildi. Başpehlivanlar salavatlanarak peşreve çıktı.

Yaptıkları güreşler ve favori isimleri elemeleri nedeniyle son yılların "sürprizlerle dolu Kırkpınar"ı dedirten başpehlivanlar Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek'e tribünler coşkuyla karşılık verdi.

Favori isimleri yenerek finale geldiler

Menderes Saltık, Orhan Okulu, Tanju Gemici ve İsmail Balaban'ı yenerek finale yükselen Cengizhan Şimşek ile Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren'i eleyerek finale yükselen Mustafa Taş güreşe tutuştu.

İki yıldır baş boyunda güreşen Cengizhan Şimşek ile bu yıl baş boyunda güreşen Mustafa Taş arasındaki müsabakanın ilk anları güreşçilerin birbirlerini tartmalarıyla geçti. Cüsse olarak birbirine denk iki pehlivana aktif bir güreş sergilemedikleri gerekçesiyle ikisine de ihtar verildi. Karar sonrası bir süre karşılıklı kontra ataklar gözlendi ancak güreşin yeniden pasifleşmesi nedeniyle merkez hakem kurulu başkanı Ziya Ünlü pehlivanların yanına gelerek atak olmaları yönünde uyardı.

İki pehlivan ara ara kontra ataklar yapsa da 40 dakikalık normal süre içerisinde birbirine üstünlük sağlayamadı. Puan alanın kazanacağı bölüme geçildi.

Sert el enselerle başlayan bu bölüm karşılıklı çift dalmalarla ataklarıyla daha hareketli geçti.

Müsabakanın 59. dakikasında rakibinin boş anını yakalayan Cengizhan Şimşek atağıyla Mustafa Taş'ı bastırdı. Cengizhan Şimşek bu atağıyla puan alarak müsabakayı kazandı ve Türkiye başpehlivanı unvanını aldı.

Dev Türk bayrağı açıldı

Bu arada Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final güreşi öncesi büyük boyutta Türk bayrağı açıldı. Güreşlerde görev yapan hakemler, cazgırlar ve güreş severlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, yarım asrı geçkindir görev yapan Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş'ın sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı. Bayrak, geçtiği alanlardaki tribünlerde ayakta karşılandı.

Final güreşini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Güreş Ağası Seyfettin Selim, siyasiler, belediye başkanları, bürokratlar şeref tribününden izledi.

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03/07/2022 20:39