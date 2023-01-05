Kirletmeyi seviyoruz!

Özel Haber

Ülkemizde ne yazık ki çevre felaketlerinin önüne geçilemiyor. Çevre bilinci olmayan duyarsız kişilerce yollara, doğaya, denizlerimize çöp atılarak güzelim ülkemiz kirletiliyor.

Çevre duyarsızlığına son verilmesi için de maalesef çok da bir şey yapmıyoruz.

Ne ararsanız var

Lefkoşa- Güzelyurt yolunda, bisikletlilerin ve yayaların kullandığı güzergahta, gördüğümüz manzaralar hiçte iç açıcı değil. Çiçeklerin arasında bira şişesi, poşet, cips paketi, ıslak mendil, maske de olmak üzere ne ararsanız var. Ülkemizin birçok noktasında ya da yol kenarlarında benzer manzaralarla karşılaşmak mümkün...

Söz konusu güzergahta yürüyen ya da spor yapan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşlar, Haber Kıbrıs aracılığıyla çağrıda bulunarak “Lütfen temiz tutmaya özen gösterelim. Görevliler temizliyor, biz ise kirletmeye devam ediyoruz. Bu ülke bizim” dedi.

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05/01/2023 17:32