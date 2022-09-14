Kirli para trafiği

KKTC tarafından sınır dışı edilerek Türkiye’ye gönderilen ve ülkesi Avustralya’ya iade edilen çete lideri Mark Buddle’ın ülkedeki mal varlıkları ve ispat edilmemiş kaynakları nedeniyle soruşturma yürüten polis,önemli bilgilere ulaştı.Olayla ilgili Avukat Emre Kadri, avukat Batur Sağlamer ve oto galeri sahibi Halil Kahraman mahkeme çıkarıldı, teminata bağlandı.

KKTC tarafından sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilen ve ülkesi Avustralya'ya iade edilen çete lideri Mark Buddle’ın ülkedeki mal varlıkları ve ispat edilememiş kaynaklar nedeniyle soruşturma yürüten Polis, avukat Emre Kadri, avukat Batur Sağlamer ve iş insanı Halil Kahraman’ı mahkemeye çıkardı.

Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket Etmek Suçlaması ile ilgili olarak üzere mahkemeye çıkarılan zanlılar Emre Kadri, Batur Sağlamer ve Halil Kahraman teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldıran olguları aktardı. Polis, zanlı 1 Emre Kadri, Zanlı 2 Batur Sağlamer ve zanlı 3 Halil Kahraman’ın "4/2008 Sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçları ile methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 24.03.2022 tarihinde KKTC Hukuk Dairesi’nden alınan yazı ve ekinde bulunan evraklardan, Interpol tarafından "Organize Suç Örgütü Üyeliği" "Yasa Dışı Silah Bulundurma" ve "Kara Para Aklama" suçlarından aranan Avustralya vatandaşı Mark Dougles Buddle isimli şahsın bahse konu suçlardan elde ettiği Suç Gelirini yurt içine getirdiği ve KKTC’de bahse konu suçtan elde ettiği geliri akladığı, ayrıca konu şahıs aleyhine 01.03.2022 tarihinde banka tarafından daireye şüpheli işlem bildiriminde de bulunulduğunun öğrenilip, konu şahıs ve bağlantılı olduğu şahıslar aleyhine 4/2008 sayılı yasa tahtında soruşturma yapılması istendiğini anlattı.

Polis, Interpol’dan alınan yazıda Mark Dougles Buddle’ın denizaşırı ülkelerde ve Avustralya’da yasa dışı suç faaliyetlerinden elde edilen yasa dışı serveti saklamak için banka hesaplarını kullandıklarından şüphelendikleri, Mark Buddle’ın özellikle uyuşturucu ithalatı ve uyuşturucu dağıtımı yoluyla servet kazandığının değerlendirildiği, Comanchero kanun kaçağı motosiklet

çetesinin uluslar arası başkanı olduğu, Avustralya’da herhangi bir gelirinin olmadığı ve 2018 yılının başında deniz aşırı yer değiştirmesiyle Comanchero’nun yasa dışı malların ithalatı ve dağıtımını ve Orta Doğu’daki şirketler ve inşaat projeleri aracılığıyla kara para aklamayı içeren suç faaliyetleri ile ilgili olduğunun öğrenildiğini belirtti. Polis, bahse konu şahsın 07.07.2021 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığını, Temmuz 2021 tarihinde Zanlı Emre Kadri’nin talimatı ile KKTC’de bulunan yerel bankalarından birinde Mark Dougle Buddle adına toplam 82.000 USD nakit yatırım ile hesaplar açıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde zanlı 1 Emre Kadri’nin Avustralya 'da Uyuşturucu Madde Satışı ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından aranmakta olan Mark Douglas Buddle'ın Girne’de 1.200.000 ABD dolarına 3 adet lüks daire almasını, Mark Douglas Buddle adına KKTC'de bulunan bankalarda hesap açılmasını ve söz konusu hesaplara para yatırılmasını sağladığı, Mark Douglas

Buddle' in Girne’de bir benzin istasyonunun aylık 8.000 STG'ye 5 yıllığına kiralaması için yapılan sözleşmenin imzalanması esnasında Mark Douglas Buddle'in avukatı sıfatı ile yer aldığını ayrıca Nisan ve Mayıs 2022 tarihinde mal sahibine yapılan toplam 112.074 Stg ödemeden 8.000 Stgnin havale edilmesini sağladığını aktardı.

Polis, yine zanlı 1 Emre Kadri’nin, Mark Douglas Buddle'ın 10.07.2022 tarihinde ihraç edilmesinin akabindeki ilk iş günü olan 13.07.2022 tarihinde adı edilenin hesaplarında kalan paraların çekilmesi için girişimde bulunduğunu ancak banka tarafından bloke konduğundan söz konusu paraların çekilmesini sağlayamadığının öğrenildiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak Mark Douglas Buddle’ın hesaplarında yapılan incelemede 1.200.000 Amerikan Doları bir meblağın hesaplarında olmadığının tespit edildiğini belirtti. Polis, söz konusu suçtan elde edilen paraların KKTC'ye yasadışı olarak girdiği ve/veya başka şahısların hesapları kullanılarak aklandığına inanılmakta olup bu yönde de geniş çaplı soruşturma ve araştırmanın devam ettiğini söyledi.

Polis, 26.08.2022 tarihinde Zanlı 1 Emre Kadri’nin hesaplarının bulunduğu bir banka tarafından Zanlı 1’in hesaplarına yurt dışından gelen şüpheli havaleler ile ilgili olarak kendisinden defalarca belge ve evrak istenmesine rağmen Zanlı 1’in taraflarına herhangi bir belge ve evrak sunamadığından dolayı konu banka tarafından daireye şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu belirtti. Polis, tüm bu olgular yanında avukatlık mesleğini icra eden Zanlı 1 Emre Kadri’nin 4/2008 sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında Avukatlar ve/veya Avukatlık Büroları Yükümlü sayıldığı halde Mark Dougles Buddle aleyhine daireye herhangi bir şüpheli işlem bildiriminde bulunmadığını söyledi. Polis, zanlı 2 Batur Sağlamer’in Avustralya'da "Uyuşturucu Madde Satışı ve Suç Gelirlerini

Aklama" suçlarından aranmakta olan Mark Douglas Buddle'ın 1.200.000 Amerikan Dolarına satın aldığı 3 daire ile ilgili olarak hazırlanan sözleşmede şahit olduğunu, yine aleyhine Suç Geliri

soruşturması yürütülen Az Bay Tourısm LTD isimli şirkette Mark Douglas Buddle'ın sekreter, Zanlı 2’nin direktör olduğu, en büyük hissedarının Mark Douglas Buddle olduğu, ikinci büyük

hissedarlarının ise Zanlı 2 olduğu, Ayrıca Zanlı 2’nin konu şirketin hesabına 2 defada yaklaşık 90.000 STG nakit yatırımlar yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Kaynak: Halkın Sesi

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14/09/2022 09:03