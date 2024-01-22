Kirli paranın iktidarı esir almasından bıktık

KİRLİ PARANIN İKTİDARI ESİR ALMASINDAN BIKTIK, UMARIM İKTİDAR PARTİLERİNE OY VERENLER DE HER ŞEYİN FARKINDADIR

BU GÜNÜ “KOLTUKTA” GEÇİRDİĞİ İÇİN MUTLU OLANLAR, YARIN BU ÜLKE DEFA DEFA BAŞIMIZA ÇÖKTÜĞÜNDE HANGİ VİCDANLA HALKIN ARASINA KARIŞACAKLAR, ÇOK MERAK EDİYORUM

Eminim bazı şeyler, tekrar gibi gelebilir. “Yahu bu gazeteciler de döne döne aynı şeyleri söyler” de diyebilirsiniz… Ancak, döne döne canımızı yakan da aynı kişiler, aynı sorunlar, aynı beceriksizler, aynı işbilmezlikler. Daha iyisini yaşamak hakkımız

Peki, vatandaş her tarafta bu sorunlarla devinirken, siyasetçiler ne yapıyor? İktidar gerçekten başka bir dünyada. Başbakan, yardımcısı, YDP’sinin başkanı… İhale takipçiliğine dur demiyorlar mesela, yanlış yapanların üstüne gitmiyorlar, bir mutluluk bir mutluluk sorma gitsin…

Hele son hükümetin YDP’sinin başkanının yaptığı açıklama? Evlere şenlik. “Bazı icraatlar” diyor… İcraat ismi vermiyor. “YDP yapınca kıyamet kopuyor” diyor. Nerde koptu halbuki kıyamet? Yedi sülalesine taşıma, taksi, kiralık araba izni verince…

Karşısındaki vatandaş da alkışlıyor. Vatandaş da sanıyor ki, partisi bir icraat yaptı da, ahali icraatı engelledi. İcraat dediği, kıyakçılık. Ailecilik… Aday kayırma… Torpil mekanizmasını devreye koyma. Karar defteri akrabalarının isimleri ile dolu ama alkışı da alıyor

Ahali böyle olduğu sürece, ne torpil biter, ne ailecilik. Ne adam kayırma biter ne hak yeme. Hepsinden önemlisi de ne iktidarın YDP’sinin başkanı biter, ne de onun gibi kasaba siyasetçileri. Sanırsın uzaya roket attı, millet de engellemek için sıraya girdi

“İktidarda olmayı istikrar” olarak isimlendirmişler, 5 sene sonra, 10 sene sonra olası projelerle mutlu oluyorlar. Onları anlatıyorlar bizlere, onlarla kendileri mutlu oluyorlar, bizlerin de mutlu olmasını bekliyorlar. Oysa, bugünün sorunlarına dair hiçbir çabaları yok

Mesela, bu hükümet, ciddi bir şekilde destekleniyor Türkiye iktidarı tarafından. Bunun rahatlığına, yaşamın daha ucuz, daha kolay, daha pratik olması için hiçbir çabaları yok. Aksine, çıkar çeteleri, ihale çeteleri, siyaset bezirganları bu dönemde daha çok öne çıktı

Kim olduklarını bilmediğimiz birçok insan, birçok tip, şu dernek, bu parti, bu birlik diye diye, kaynağı belli olmayan bir para ile her köşede mantar gibi bitiyor. Aprondaki sıraları bizim bakanlardan önde. Kıbrıslı Türklere ait değerler yerle bir olurken, halka kaynağı belli olmayan bir zenginleşme ile racon kesiliyor

İşin kötüsü ne biliyor musunuz? Ülke insanına hizmet etmesi gerekenler, ülkemizde cirit atan taşeronların arkasına saklanmışlar, halk için, ülke için çalışacakları yerde, kamu kaynaklarının üzerinden mutlu bir hayat sürüyorlar; bize kalan ise daha pahalı bir hayat

Ne iktidar sorguluyor bu çarpık düzeni, ne de muhalefet. Sürükleniyoruz adeta. Bir bakın, medya dahil, birçok alanda ciddi bir operasyon ve havaya atılan dünya kadar para var. Ne için diye sorgulayan var mı? Olmadığı gibi, herkes bir ucundan tutmuş, bu ülkeyi dibe gömüyor

Ülkenin her tarafı çökmüş, kamu kaynakları boşa harcanıyor. Ne istihdamları bitti, ne de yandaş ihaleleri. Kıb- Tek’i soydular yandaş ihaleleri ile, sağlıkta; okullarda da ihale ihale kamu parasını yiyorlar, sonra hastaneye okula tuvalet kağıdı alacak paraları yok, yazık bu ülkeye

İhalelerle yol verdikleri şirketlere, operasyon üzerine operasyon yaptırmaya devam ediyor hakim iktidar. Bugünü “koltukta” geçirdiği için mutlu olanlar, yarın bu ülke defa defa başımıza çöktüğünde hangi vicdanla halkın arasına karışacaklar, çok merak ediyorum

Bu ülkeyi, Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a, elbette Dipkarpaz’dan Baf’a bir bütün olarak seviyoruz ve üzerinde yaşayan herkese de sonsuz bir saygımız, sevgimiz var. İktidar oyunlarından da kirli paranın iktidarı esir almasından da bıktık, umarım iktidar partilerine oy verenler de her şeyin farkındadır.