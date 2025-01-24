“Kırmızı” adlı karma sergi 31 Ocak’a kadar uzatıldı

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı sponsorluğunda, Ayhatun Ateşin küratörlüğündeki “Kırmızı” konseptli uluslararası karma sergi 31 Ocak’a kadar uzatıldı.

Verilen bilgiye göre, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ev sahipliğindeki sergide, Ezgi Yemenicioğlu Negir, Güliz Baydemir Katkar, Umut Germeç, Mine Okur, Gökhan Okur, Erdal Aygenç, Raif Kızıl, Rana Amrahova, Nurseren Tor, Kemal Behçet Caymaz, Mustafa Batıbeniz, Mete Hatay, Ceyhan Özyıldız, Vedia Okutan Gaydeler, Evrim Ergün, Sinem Kılınç, Mert Kılınç, Kaan Canduran, Soner Pilge, Hüseyin Özçelik, Kadir Sevim, Kübra Nur Güven, Ali Asgar Çakmakcı, İsmail Gökçe ve Ayhatun Ateşin’in çalışmaları sunuluyor.

Sergide, “Kırmızı” rengin dinamizminden ilham alınarak, oluşturulan eserler yer alıyor.

Ayhatun Ateşin konuyla ilgili açıklamasında, 25 sanatçının yaratıcı ve cesur yaklaşımlarıyla şekillenen serginin, yalnızca estetik bir deneyim sunmakla kalmadığını aynı zamanda gerçeklerle yüzleşme cesareti de aşıladığını belirterek, serginin mutlak izlenmesi gerektiğini kaydetti.