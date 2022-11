Kırmızı et rekor kırdı

Kuzey Kıbrıs’ta kırmızı et fiyatları bir yılda yüzde 300 zamlanarak rekor üstüne rekor kırdı.

Kırmızı et fiyatları her geçen gün yükselirken, vatandaşın alım gücü dibe vurdu. Mangaldan vazgeçemeyen Kıbrıs halkı artık kırmızı et yiyemez oldu.

Marketlerde kırmızı etin fiyatları 290 TL olurken, kasaplarda ise 200-280 TL arasında oldu. Öte yandan Güney Kıbrıs'ta et fiyatları 6.99 ile 7.99 Euro arasında değişiyor.

Restorancılar Birliği ülkedeki nüfusun arttığını ancak hayvancılık sektörünün arza yetişemediği, bu nedenle fiyatların fahiş noktalara geldiği belirtilerek et ürünlerinde ithalatın serbest bırakılmasını istedi











18/11/2022 10:49