Kırmızı ışıkta durmayan tır şoförü kazaya neden oldu

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06/01/2025

Kırmızı ışıkta durmayan tır şoförü kazaya neden oldu

Kırmızı ışıkta durmayan tır şoförünün neden olduğu kazada 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza dün 18.30 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde oldu.

Ahmed Bulanık (E-41) yönetimindeki TRK 641 plakalı tır, kırmızı ışıkta durmayarak Uğur Mumcu Bulvarına giriş yaparak, yeşil ışık yandığı için kuzeye doğru seyreden Hamza Nazır (E-22) yönetimindeki UJ 540 plakalı motosikletin önünü tıkadı.

Çarpışmada çenesi kırılan motosiklet sürücüsü Hamza Nazır, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

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TAGS: tır şoförü, kaza, haber
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HK KIBRIS

Mücadeleye Liderlik Edenler belgeseli, GAÜ'de gösterilecek

HK KIBRIS

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim, Eğitim ve Siyasal Bilimler Fakülteleri ile Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRT) iş birliğinde, "Liderlere Vefa" başlığıyla bir etkinlik düzenlenecek. GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi'nde 8 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Etkinlikte, GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir'in yönetmenliğini üstlendiği “Mücadeleye Liderlik Edenler” adını taşıyan belgeselin gösterimi de yapılacak. Özdemir, ilk kez gösterimi yapılacak belgesel ile ilgili, “27 dakikalık belgeselimizin adı; 'Mücadeleye Liderlik Edenler'. Belgesel; Cumhuriyet Meclisi Milletvekili Alişan Şan’ın katkılarıyla da hazırlandı. Girne Amerikan Üniversitesi'nde, ilk gösteriminin yapılacağı anlarda, BRT TV'de eş zamanda yayınlanacak. Milli mücadele yıllarında; Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın evlatları ve yakın çalışma arkadaşlarının çok özel anılarının aktarıldığı özel bir belgeseli sunmaktan dolayı mutluluk ve huzur duyuyorum." dedi. Açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun merhum liderlerleri, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ebediyete intikallerinin yıl dönümlerinde aziz hatıralarının anılması öncesinde düzenlenen etkinliğin, halka açık olduğu belirtildi.
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