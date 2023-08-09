Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Honda Kavşağındaki trafik ışıklarında bu sabah saatlerinde, kırmızı ışıkta geçip trafik levha işaretlerine uymayarak "U" dönüşü yapan TIR sürücüsüne yasal işlem yapıldı. Sürücüye 5,430.90 TL para cezası kesildi ve 45 ceza puanı yazıldı.

Polis Basın Subaylığı’nda verilen bilgiye göre, internet ve sosyal medya üzerinden yayın yapan bir medya kuruluşu tarafından gönderilen ihbarı değerlendiren Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, trafikte kural ihlali yapan TIR araç sürücüsünü tespit etti.

Açıklamada, “Bu sabah saatlerinde TNM 430 plakalı tır araç sürücüsü, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Honda Kavşağındaki trafik ışıklarında kırmızı ışıkta geçip, trafik levha işaretlerine uymayarak "U" dönüşü yapmıştı.

Aldığı ihbarı değerlendiren Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, TNM 430 plakalı tır araç sürücüsünü tespit ederek, kırmızı ışıkta geçmek ve trafik levha işaretlerine uymayarak "U" dönüşü yapmak suçlarından, sürücüye 5,430.90TL para ve 45 ceza puanı yazarak sürücüyü rapor etti. Sürücü cezasını ödedi.” ifadelerine yer verildi.