Kırmızı ışıkta hayat kurtaran kaza (video)

ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde, yaya geçidinden karşıya geçen bir aile kırmızı ışıkta durmayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Arizona Polisi tarafından yayımlanan videoda, elinde pusetiyle karşıya geçen bir aile, kırmızı ışıkta durmayan bir aracın neredeyse altında kalacakken, başka bir aracın, üstlerine doğru gelen araca çarpmasıyla adeta ölümden döndü. Yetkililer, çarpışan otomobil sürücülerinin ise hafif yaralandığını duyurdu.

Phoenix polisi ayrıca yaptığı açıklamada, kazaya neden olan sürücünün daha öncede birçok suçtan dolayı ceza aldığını ve olay sonrasında tutuklandığını duyurdu.

25/10/2019 14:05