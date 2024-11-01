Kırmızı kart cezaları açıklandı
01/11/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 25-29 Ekim 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.
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KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
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Alperen Okur (Serveroğlu Geçitkale GSK)
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Aral Harmancıklı (Küçük Kaymaklı TSK)
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Bartu Dinç (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)
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Chikezei Miracle Nwaorisa (Mesarya SK)
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Doğan Şakalak (Alsancak Yeşilova SK)
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Efe Esat Gümüllü (Doğukent SK)
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Emre Kuvvetlişahin (Mağusa Türk Gücü)
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Emrullah Çakmak (Atoll Kozanköy SK)
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Farouk Dadzie (Doğan Türk Birliği)
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Gökberk Samet Keskin (Atoll Kozanköy SK)
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Kaan Savaşkan (Lefke TSK)
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Mehmet Ali Aylanç (DND L. Gençler Birliği SK)
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Mehmet Gürlü (Mağusa Türk Gücü)
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Müslüm Atay (Cihangir GSK)
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Neşet Emir Karakışla (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)
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Ömer Bayraktar (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
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Ömer Çamlıca (Alsancak Yeşilova SK)
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Rasım Çalış (1461 İskele Trabzonspor)
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Sergülen Rüstemoğlu (Yalova SK)
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Süleyman Şeb (M. Hacıali Yılmazköy SK)
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Süleyman Yalçın (Lapta TBSK)
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Uğur Efe Yağmur (Türk Ocağı Limasol)
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Volkan Aktaşlı (Gönyeli SK)
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TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
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Kadri Alagöz (Küçük Kaymaklı TSK)
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Kemal Okta (Maraş GSK)
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Zafer Kuş (1461 İskele Trabzonspor)
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4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
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FUTBOLCU ADI SOYADI VE KULÜBÜ
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Ahmet Yıldırım (Alsancak Yeşilova SK)
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Anıljan Jorayev (Northernland Dipkarpaz SK)
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Hasan Kanlı (Gönyeli SK)
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Hürol Bayrakçı (Maraş GSK)
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Mustafa Süzgen (Lefke TSK)
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Şükrü Hilmi Erdoğan (Miracle Değirmenlik SK)