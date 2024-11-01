Kırmızı kart cezaları açıklandı

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01/11/2024

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Kırmızı kart cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 25-29 Ekim 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Alperen Okur (Serveroğlu Geçitkale GSK)
3 Maç

Aral Harmancıklı (Küçük Kaymaklı TSK)
2 Maç

Bartu Dinç (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)
1 Maç

Chikezei Miracle Nwaorisa (Mesarya SK)
1 Maç

Doğan Şakalak (Alsancak Yeşilova SK)
1 Maç

Efe Esat Gümüllü (Doğukent SK)
2 Maç

Emre Kuvvetlişahin (Mağusa Türk Gücü)
1 Maç

Emrullah Çakmak (Atoll Kozanköy SK)
1 Maç

Farouk Dadzie (Doğan Türk Birliği)
1 Maç

Gökberk Samet Keskin (Atoll Kozanköy SK)
2 Maç

Kaan Savaşkan (Lefke TSK)
3 Maç

Mehmet Ali Aylanç (DND L. Gençler Birliği SK)
1 Maç

Mehmet Gürlü (Mağusa Türk Gücü)
1 Maç

Müslüm Atay (Cihangir GSK)
1 Maç

Neşet Emir Karakışla (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)
2 Maç

Ömer Bayraktar (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
1 Maç

Ömer Çamlıca (Alsancak Yeşilova SK)
3 Maç

Rasım Çalış (1461 İskele Trabzonspor)
1 Maç

Sergülen Rüstemoğlu (Yalova SK)
1 Maç

Süleyman Şeb (M. Hacıali Yılmazköy SK)
1 Maç

Süleyman Yalçın (Lapta TBSK)
1 Maç

Uğur Efe Yağmur (Türk Ocağı Limasol)
3 Maç

Volkan Aktaşlı (Gönyeli SK)
1 Maç

 

 

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Kadri Alagöz (Küçük Kaymaklı TSK)
1 Maç

Kemal Okta (Maraş GSK)
1 Maç

Zafer Kuş (1461 İskele Trabzonspor)
1 Maç

 

 

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU ADI SOYADI VE KULÜBÜ

Ahmet Yıldırım (Alsancak Yeşilova SK)

Anıljan Jorayev (Northernland Dipkarpaz SK)

Hasan Kanlı (Gönyeli SK)

Hürol Bayrakçı (Maraş GSK)

Mustafa Süzgen (Lefke TSK)

Şükrü Hilmi Erdoğan (Miracle Değirmenlik SK)
01/11/2024 09:11
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TAGS: Kırmızı kart
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