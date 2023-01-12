Kırmızı kart ve disiplin cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Anıl Uçmaz (Gönyeli SK)

1 Maç Cuma İlkbahar (Yenicami AK)

1 Maç Ramazan Karataş (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç Fevzican Şahin (Ünimar Maraş GSK)

2 Maç Salih Ünlüsoy (Mormenekşe GBSK)

2 Maç Gökberk Ejmi (İncirli SK)

1 Maç Ensar Talha Hızlı (Düzkaya KOSK)

1 Maç Berksan Göçer (Düzkaya KOSK)

2 Maç Ramazan Muti (Girne Halk Evi)

1 Maç Sunay Emirkan (Cihangir GSK)

2 Maç Murat Ölçer (Lefkoşa Spor Birliği)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Ahmet Kocayiğit (Gönyeli SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Can Pakin (Türk Ocağı Limasol) Alpay Yıldırımer (Küçük Kaymaklı TSK) Salih Sakallı (Hamitköy ŞHSK) Sezer Tunç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) Ahmet Arlı (Göçmenköy İYSK) Bozhidar Asenov Raykov (Türk Ocağı Limasol) Ahmet Berk Atakan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) Onur Güler (Hamitköy ŞHSK) Hüseyin Arifoğlu (Yenicami AK) Mehmet Özkebapçı (Yenierenköy TSK) Ünal Kırmızıyüz (Yenierenköy TSK) Enes Yeltekin (Binatlı YSK)

08/01/2023 tarihinde Göçmenköy Stadı’nda oynanan Göçmenköy İYSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, topla oynama niyeti olmadan rakip takım futbolcusuna arkadan ciddi bir şekilde tekme attığı raporlardan tespit edilen Göçmenköy İYSK 114205 lisans numaralı futbolcusu Abdullah Basan’a DT 43 (2)’nin ihlalinden dolayı, DT 43 (2) uyarınca, 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 08/01/2023 tarihinde Göçmenköy Stadında oynanan Göçmenköy İYSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, topla oynama niyeti olmadan rakip oyuncuya kasti bir şekilde çift ayak tekme atmak suretiyle disiplin suçu işlediği raporlardan tespit edilen, China Bazaar Gençlik Gücü TSK 113269 lisans numaralı futbolcusu Murat Kılınç’a, DT 43 (2)’nin ihlalinden dolayı, DT 43 (2) uyarınca 5 (Beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) 07.01.2023 tarihinde Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Doğukent SK – Lefke TSK Asbuzu U16 Ligi 1.Grup müsabakasında çıkan olaylar neticesinde

a) Dışarıdan sahaya girdiği ve kavga olayına karıştığı raporlardan tespit edilen Lefke TSK 115794 lisans numaralı Berk Kaşif’e DT 45’in ihlalinden dolayı 45(a) uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine

b) Aynı kavgada Doğuken TSK 116579 lisans numaralı İbrahim Filik’in kavga sırasında rakip takım futbolcusuna yumruk vurduğu raporlardan tespit edildiği cihetle DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44(1) (a) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine

c) Aynı kavgada Lefke TSK 117918 lisans numaralı futbolcu Güray Küreoğlu rakip takıp futbolcusuna yumruk attığı tespit edildiğinden DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (a) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5) 07.01.2023 tarihinde Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Doğukent SK – Lefke TSK Asbuzu U16 Ligi grup müsabakasının 80.dakikasında Lefke TSK lehine verilen penaltı kararı sonrasında Doğukent SK takımının maçtan çekildiği ve bu sebeple hakemin maçı bitirdiği raporlardan tespit edilmiştir. Bu nedenle Müsabaka Talimatı Madde 26 1(B) (a) uyarınca Doğukent SK takımının 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesine ve -3 puan cezası almasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

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12/01/2023 16:51