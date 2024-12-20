“Kırmızı” konseptli uluslararası karma sergi, BRTK’de açılacak
20/12/2024
“Kırmızı” konseptli uluslararası karma sergi, 26 Aralık’ta Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yayıncılık Tarihi Müzesi HD Sergi Salonu’nda saat 18.00’de açılacak.
Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı Sponsorluğunda, Ayhatun Ateşin küratörlüğünde, “Kırmızı” konseptli uluslararası karma sergi, toplumsal duyarlılığı ve sanatsal yaratıcılığı bir araya getiriyor.
Kırmızı renginin dinamizminden ilham alarak oluşturulan eserleri barındıran sergide 25 sanatçının eserleri sergilenecek. Serginin açılışında performans gösterileri ve müzik dinletisi de yer alacak.
Katılımcı sanatçılar şunlar:
“Ezgi Yemenicioğlu Negir, Güliz Baydemir Katkar, Umut Germeç, Mine Okur,Gökhan Okur, Erdal Aygenç, Raif Kızıl, Ali Asgar Çakmakcı, Ceyhan Özyıldız, Rana Amrahova, Nurseren Tor, Kemal, Behçet Caymaz, Mustafa Batıbeniz, Mete Hatay, Kaan Canduran, Hüseyin Özçelik,, Kadir Sevim, Soner Pilge, İsmail Gökçe, Kübra Nur Güven,Vedia Okutan, Evrim Ergün, Sinem Kılınç, Mert Kılınç.”