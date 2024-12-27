“Kırmızı” Konseptli Uluslararası Karma Sergi Sanatseverlerle Buluştu

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı Sponsorluğunda ve Ayhatun Ateşin küratörlüğünde, “Kırmızı” konseptli uluslararası karma sergi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

Açılış kokteylindede de kırmızı konseptini devam ettiren sergide Özenle hazırlanan ikramlarla, kırmızının sıcaklığını ve birleştirici gücünü hep birlikte seyircilerin hissetmesi istendi.

Toplumsal duyarlılığı ve sanatsal yaratıcılığı bir araya getiren sergi, sanatçıların “Kırmızı” rengin dinamizminden ilham alarak oluşturdukları eserlerle dikkat çekti.

Sanatın, tabulara karşı bir başkaldırı olduğunu vurgulayan sanatçılar, “Kırmızı” rengi aracılığıyla mücadele, güç ve cesareti simgeleyen bir duruş sergiliyor.

25 sanatçının katılımıyla gerçekleşen serginin açılışında performans gösterileri ve üçlü müzik dinletisi (trio) sanat severlerle buluştu.



Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı Başkanı Pınar Başman Süren açılış konuşmasında; Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı’nın “Paylaştıkça Güçlüyüz” anlayışıyla eğitim, sağlık, spor ve kültür alanlarında topluma katkı sağlama misyonu edindiğini belirtti. Başman Vakfı’nın, devlet ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde, Kuzey Kıbrıs’ın toplumsal refahına yönelik yatırımlar gerçekleştirmeye devam edeceğini belirtti.

Sanatın, toplumların duyarlılığını artıran, bireyleri düşünmeye ve harekete geçmeye teşvik eden güçlü bir iletişim aracı olduğunu anlatan Pınar Başman, “Başman Vakfı olarak, sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu doğrultuda, yaratıcı ifadeleri desteklemek, sanatçılarımıza alan açmak ve toplumsal farkındalık yaratma çabalarına katkı sunmak önceliklerimiz arasındadır. Sanat, yalnızca estetik bir deneyim değil; aynı zamanda toplumsal dönüşümün en önemli aktörlerinden biridir” dedi.



Küratör Ayhatun Ateşin ise sanatçıların yaratıcı ve cesur yaklaşımlarıyla şekillenen serginin, yalnızca estetik bir deneyim sunmakla kalmadığını aynı zamanda gerçeklere yüzleşme cesareti de aşıladığını kaydetti.

Ateşin, sanatın tabulara karşı başkaldırarak var olduğunu, var olmakla, varlık olmak arasındaki ince çizginin farkındalığına sahip sanatçıların; varlıklarını korkusuzca ortaya koyarken, kendi anlatım biçimlerine vizyonlarını da ekleyerek tuvallerini kırmızıya boyadıklarını dile getirdi.

Sanatçıların "Kırmızı" konseptiyle yüksek desibele ulaşan sesleriyle büyük gürültü kopararak; uykusundan uyanmak istemeyenleri derin uykularından hoplatabilmeyi arzu ettiklerini, sergide sanatçıların, kendi perspektiflerinden ele aldıkları sorunsalları, estetik ve algı süzgeçlerinden geçirerek, hayatı kapsamaya yönelik kaygılar güden dışavurumcu, metaforik anlatımlarla tüm yaşanılan olaylara çok boyutlu gönderimlerde bulunduklarını dile getirdi.

“Kımrızı” renginin insanlık tarihinde güçlü bir sembol olduğuna ve sanatsal yönden birçok anlam içerdiğine vurgu yaptı. Konuşmasında Nazım Hikmet’in “Yaşamak lazım, düşmana inat” dizesine değinen Ayhatun Ateşin, “Bugün burada hepimiz sanatın gücünü deneylimlemek için birlikteyiz” ifadesini kullandı” Bu davet, yalnızca bir sergi açılışı değil, aynı zamanda bir buluşma, bir paylaşma ve birlikte umudu yeniden inşa etme fırsat

“Bu serginin amacı, sadece sanatın derinliğini göstermek değil, aynı zamanda bu derinliği sizlerle paylaşmak ve sizleri de bu yaratıcı süreçlerin bir parçası olmaya davet etmektir. Bugün, birlikte üreteceğimiz, düşüneceğimiz ve umutlanacağımız bir başlangıç yapıyoruz.

Bu sergiyi mümkün kılan tüm sanatçılara geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri, sanatın ve kırmızının iyileştirici enerjisini deneyimlemeye davet ediyorum.

Ateşin konuşmasının sonunda Mevhibe-Mustafa Başman Vakfı’na ve sergiye ev sahipliği yapan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRTK) da teşekkürlerini iletti.Mertyem Özkurtu sahneye davet etti.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt da Kırmızının, yalnızca bir renk değil; mücadele, cesaret ve bağımsızlık ruhunu simgeleyen güçlü bir sembol olduğunu belirterek “Bayrak Radyosu’nun kuruluşunda olduğu gibi, bugün de bu renk, bizi bir araya getiren, mücadeleye ve umuda yönlendiren ortak bir duygunun taşıyıcısıdır” dedi.

“BRTK olarak, 61 yıl önce yola çıktığımızda halkımızın sesi olmayı, birlik ve beraberliği güçlendirmeyi ve kültürel değerlerimizi yaşatmayı amaçladık” diyen Özkurt, sanatın birleştirici ve iyileştirici etkisi vurgulanan etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Sergide, sanatın dönüştürücü gücünü “Kırmızı” teması üzerinden ele alırken, BRTK’nın sanat koleksiyonundan değerli parçaların da sanatseverlerle buluştuğunu kaydeden Özkurt, koleksiyonun, geçmişten bugüne kültürel mirasa katkıda bulunan sanatçıların eserleriyle toplumsal hafızaya ışık tuttuğunu ifade etti ve kırmızının, mücadele kadar yeniden doğuşu da temsil ettiğini anlatarak, “Gelin, birlikte bu rengi bir umut ışığına dönüştürelim” dedi.



26 Aralık Perşembe akşamı BRTK HD Sergi salonunda gerçekleşen etkinliğe çok fazla sayıda sanatsever katıldı. Serginin 26 Ocak 2025 tarihine kadar izlemeye açık olacağı duyuruldu.