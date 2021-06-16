Kırmızı Oda'da büyük sürpriz: Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Doktor Hanım'a geliyor

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda cuma günü sezon finali yapacak. Sezon finali fragmanında Doktor Hanım'ın yeni hastası Masumlar Apartmanı'nın Gülbeni olacak. Fragmanda Doktor Hanım'ın önümüzdeki sezonda da Gülben'e psikolojij sorunlarını giderme konusunda yardımcı olacağının da ipuçları veriliyor. Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizileri aynı yapım firması tarafından çekiliyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, 18 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek olan 42. bölümüyle sezon finali yapacak

GÜLBEN, DOKTOR HANIM'A GELİYOR

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerini Binnur Kaya, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan'ın paylaştığı Kırmızı Oda'nın sürprizlerle dolu sezon finaline, Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren başarılı oyuncu Merve Dizdar konuk olacak. Kırmızı Oda dizisinde Gülben'in hikayesinin yeni sezonda da devam etmesi bekleniyor. Aynı yapım şirketine ait iki dizinin yeni sezonunda ise ortak sahnelerin yer alacağı iddia edildi.

KIRMIZI ODA SEZON FİNALİ FRAGMANINDA NELER VAR?

Kırmızı Oda sezon sonu fragmanında önce Zafer’in hikayesini görüyoruz. Vahit’in ölümü sonrasında yeniden hayata tutunmaya çalışan Zafer’in eşine yeniden aşık olduğunu göreceğiz.

Karısına aşık olduğunu söyleyen Zafer bir yandan da gerçekleri öğreniyor. Mitra’nın babasının sevgilisi olduğunu gören ve babasının da oteli Mitra’ya bıraktığını gören isim artık bunu kabulleniyor. Bu hikayenin hemen ardından net şekilde Masumlar Apartmanı Gülben’in Kırmızı Oda’ya giriyor.

Ciddi psikolojik hastalıkları olduğu bilinen Gülben’in, Esat’ın annesinin istediğini yerine getireceği kesin. Muhtemelen bunun için yeni sezonda tedavi olmayı seçecek olan Güben’in iki dizide birden yer alacak.

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16/06/2021 11:09