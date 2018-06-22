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Kırmızı plakalar için son tarih 2 Temmuz

Atakan: Kiralık araç plakalarının 2 Temmuz’a kadar değiştirilmesi gerekiyor

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22/06/2018

Kırmızı plakalar için son tarih 2 Temmuz
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 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kiralık araç plakalarının 2 Temmuz Pazartesi gününe kadar yenileriyle değiştirilmesi gerektiğini, bunun için tanınan sürede değişiklik olmadığını vurguladı.

Atakan yazılı açıklamasında son günlerde söz konusu tarihin daha ileriye atılacağı yönünde bir beklenti oluştuğunu ancak herhangi bir ertelemenin, ötelemenin veya uzatmanın söz konusu olmadığını duyurdu.

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TAGS: tolga atakan, kırmızı plaka, kiralık araç
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