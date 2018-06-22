Kırmızı plakalar için son tarih 2 Temmuz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kiralık araç plakalarının 2 Temmuz Pazartesi gününe kadar yenileriyle değiştirilmesi gerektiğini, bunun için tanınan sürede değişiklik olmadığını vurguladı.

Atakan yazılı açıklamasında son günlerde söz konusu tarihin daha ileriye atılacağı yönünde bir beklenti oluştuğunu ancak herhangi bir ertelemenin, ötelemenin veya uzatmanın söz konusu olmadığını duyurdu.