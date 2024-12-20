''Kırmızı'' sergisi sanatseverlerle buluşuyor!
20/12/2024
Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı Sponsorluğunda, Ayhatun Ateşin küratörlüğünde, “Kırmızı” konseptli uluslararası karma sergi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşuyor.
Toplumsal duyarlılığı ve sanatsal yaratıcılığı bir araya getiren sergi, sanatçıların “Kırmızı” rengin dinamizminden ilham alarak oluşturdukları eserlerle dikkat çekiyor.
Akıl ve bilinç tutulmasının yoğun yaşandığı bu dönemde, sanatçılar, sanatın dönüştürücü gücünü kullanarak mevcut durgunluğu hareketlendirmeyi ve eleştirel bir tavır ortaya koymayı amaçlıyor.
Sanatın, tabulara karşı bir başkaldırı olduğunu vurgulayan sanatçılar, “Kırmızı” rengi aracılığıyla mücadele, güç ve cesareti simgeleyen bir duruş sergiliyor.
Varlıklarını korkusuzca ifade ederken, eserlerinde ele aldıkları temalarla toplumsal sorunların altını adeta kırmızı bir çizgiyle çiziyorlar.
Sanatın dünyayı değiştirebilecek bir güç olduğunu hatırlatarak, sanat ve sanatçıya saygı duymayan zihniyetlere bir cevap niteliği taşıyor.
25 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek serginin açılışında performans gösterileri ve müzik dinletisi sanatseverlerle buluşacak. Resim, heykel ve çeşitli disiplinlerdeki eserlerden oluşan sergi, sanatın estetik gücünü eleştirel ve muhalif bir bakış açısıyla birleştirerek sanatseverlerle buluşacak.
Başman Vakfı’nın sanata verdiği destek ile “Kırmızı” nın yalnızca bir renk değil; aynı zamanda mücadele, yeniden doğuş ve umudun güçlü bir sesi olarak sanatseverlere buluşturulması ve toplumun kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunulması amaçlıyor.
Sergi açılışı ve etkinlik programına tüm sanatseverler davetlidir.
Tarih: 26 Aralık 2024 Saat 18.00
Yer: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK)
Küratör: Ayhatun Ateşin
Ana Sponsor: Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı
Katılımcı Sanatçılar: 25 Uluslararası Sanatçı
Eserleri sergilenecek olan sanatçılar;
Ezgi Yemenicioğlu Negir
Güliz Baydemir Katkar
Umut Germeç
Mine Okur
Gökhan Okur
Erdal Aygenç
Raif Kızıl
Ali Asgar Çakmakcı
Ceyhan Özyıldız
Rana Amrahova
Nurseren Tor
Kemal Behçet Caymaz
Mustafa Batıbeniz
Mete Hatay
Kaan Canduran
Hüseyin Özçelik
Kadir Sevim
Soner Pilge
İsmail Gökçe
Kübra Nur Güven
Vedia Okutan
Evrim Ergün
Sinem Kılınç
Mert Kılınç