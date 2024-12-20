''Kırmızı'' sergisi sanatseverlerle buluşuyor!

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı Sponsorluğunda, Ayhatun Ateşin küratörlüğünde, “Kırmızı” konseptli uluslararası karma sergi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşuyor.

Toplumsal duyarlılığı ve sanatsal yaratıcılığı bir araya getiren sergi, sanatçıların “Kırmızı” rengin dinamizminden ilham alarak oluşturdukları eserlerle dikkat çekiyor.

Akıl ve bilinç tutulmasının yoğun yaşandığı bu dönemde, sanatçılar, sanatın dönüştürücü gücünü kullanarak mevcut durgunluğu hareketlendirmeyi ve eleştirel bir tavır ortaya koymayı amaçlıyor.

Sanatın, tabulara karşı bir başkaldırı olduğunu vurgulayan sanatçılar, “Kırmızı” rengi aracılığıyla mücadele, güç ve cesareti simgeleyen bir duruş sergiliyor.

Varlıklarını korkusuzca ifade ederken, eserlerinde ele aldıkları temalarla toplumsal sorunların altını adeta kırmızı bir çizgiyle çiziyorlar.

Sanatın dünyayı değiştirebilecek bir güç olduğunu hatırlatarak, sanat ve sanatçıya saygı duymayan zihniyetlere bir cevap niteliği taşıyor.

25 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek serginin açılışında performans gösterileri ve müzik dinletisi sanatseverlerle buluşacak. Resim, heykel ve çeşitli disiplinlerdeki eserlerden oluşan sergi, sanatın estetik gücünü eleştirel ve muhalif bir bakış açısıyla birleştirerek sanatseverlerle buluşacak.

Başman Vakfı’nın sanata verdiği destek ile “Kırmızı” nın yalnızca bir renk değil; aynı zamanda mücadele, yeniden doğuş ve umudun güçlü bir sesi olarak sanatseverlere buluşturulması ve toplumun kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunulması amaçlıyor.

Sergi açılışı ve etkinlik programına tüm sanatseverler davetlidir.



Tarih: 26 Aralık 2024 Saat 18.00

Yer: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK)

Küratör: Ayhatun Ateşin

Ana Sponsor: Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı

Katılımcı Sanatçılar: 25 Uluslararası Sanatçı



Eserleri sergilenecek olan sanatçılar;

Ezgi Yemenicioğlu Negir

Güliz Baydemir Katkar

Umut Germeç

Mine Okur

Gökhan Okur

Erdal Aygenç

Raif Kızıl

Ali Asgar Çakmakcı

Ceyhan Özyıldız

Rana Amrahova

Nurseren Tor

Kemal Behçet Caymaz

Mustafa Batıbeniz

Mete Hatay

Kaan Canduran

Hüseyin Özçelik

Kadir Sevim

Soner Pilge

İsmail Gökçe

Kübra Nur Güven

Vedia Okutan

Evrim Ergün

Sinem Kılınç

Mert Kılınç