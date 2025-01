Kırok: 2025 yılı içerisinde daha birçok projemiz hayat bulacak

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabı üzerinden bölgede yapılan çalışmaların birkaçını kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Kırok, paylaşımında “Halkımızın her ihtiyacına hızlı bir şekilde cevap verebilmek için çalışıyoruz. Hemen hemen her bölgemizde yapmış olduğumuz çalışmalardan sadece birkaçını sizinle paylaşmak istedim. Her geçen gün yeni bir çehre kazanan bölgemize, 2025 yılı içerisinde katacağımız daha birçok projemiz hayat bulacak” ifadelerini kullandı.