Kırok: Aylardır yaptığımız çalışmaların meyvesini almış olmak bizi sevindirdi

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölgede etkili yağışlar devam ederken belediye personelinin kontrollerinin devam ettiğini duyurdu.

Aylardır yaptıkları çalışmaların meyvesini aldıklarının altını çizen Kıro “Yağmur suyu birikintisi olan iki noktada gerekli çalışma yapılarak ana yola biriken su tahliye edildi.

Görevli arkadaşlarımız gereken yerlere müdahale etmek için görev başında olacaktır.

Bölgemizde acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız olursa belediyemizin acil numaralarından bizlere ulaşabilir” dedi.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamada acil bir durum olması halinde vatandaşların Çatalköy için 0548 891 77 77 ve 0548 865 78 54 numaralı telefonlara, Esentepe için ise 0533 834 01 93 ve 0548 866 01 93 numaraları telefonlara ulaşması rica edildi.