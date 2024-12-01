Kırok: Fiziki koşullarının olumsuzluklarından dolayı gerçekleşen bu kaçıncı kaza?

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Böylesine üzücü bir olaydan sonra ne söylenebilir biliyorum ama sadece çok üzgünüm yazıp da bırakamadım…." ifadelerini kullandı.

Kırok'un paylaşımı şu şekilde;

"Diplomasını alıp memleketine, ailesinin yanına dönmek için gün sayan gençleri tabut içinde ülkesine gönderen bir Üniversite ülkesi…

Yolların yetersizliğinden, fiziki koşullarının olumsuzluklarından dolayı gerçekleşen bu kaçıncı kaza ?

Göreve geldiğim ilk günden, başta KKTC Ulaştırma Bakanlığı, KKTC Karayolları Dairesi ve ilgili tüm kurumlarla bu yolun bölgenin en önemli sorunu olduğunu ve biran önce çözülmesi gerektiğini defalarca dile getirdim.

Sözde var olan doğu çevre yolu projesinin de değişen bölge şartlarına artık uygun olmadığını tespit edip yeni projenin hazırlanması için gereken her türlü çalışmaya destek verdim. Özellikle kendi belediye sınırlarım içerisinde bulunan Acapulco kavşağı ile Final Üniversitesi arasındaki mesafenin tekrardan projesini hazırlamak için üzerime düşenin fazlasını yaptım ve yapmaya da devam ediyorum.

Sayın TC Büyükelçimiz Yasin Ekrem Serim ve görev süresi biten eski Büyükelçimiz Sayın Metin Feyzioglu ile de Girne Çatalköy yolunu bir an önce hayata geçirmek için çalıştık.

Bilinmesi gerken bir gerçek varsa her kurumun kendi sorumlulukları var. Belediyelerin kendi sorumlulukları içerisinde Anayollar olmamasına rağmen, bu yolların temizliğinden tutun da yaya geçitlerinin çizimine kadar aydınlatılmasından tutun da çukurlarının tamirine kadar gerekeni yapıyoruz.

Peki nereye kadar ?

Sosyal medya üzerinden belediye başkanlarına sorulan soruları önce ilgili kurumlara sormak gerekiyor.

Tek problemli yol Girne Çatalköy yolu mu ?

Ada geneli yollarda aydınlatma var da bir tek bu yolda mı yok ?

Her yer çift şerit de bir tek bu yol mu tek şerit kaldı ?

Keşke bu soruların cevabı Evet olsa ama cevap koskoca bir HAYIR….

Bölge halkımın refahını, güvenliğini ve yaşam kalitesini daha iyiye taşımak için, 23 aydır sabah akşam demeden, tatil günü mesai günü ayrımı yapmadan, hiç şikayet etmeden, mazeret üretmeden çalıştım ve çalışmaya da devam edeceğim.

Görevini yapmayanları, sorumluluktan kaçanları görevlerini yapmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum."