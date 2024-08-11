Çatalköy Esentepe Belediye Başakanı Ceyhun Kırok Alagadi Fest’in tamamlanmasının ardından katılım gösteren, destek veren herkese teşekkür etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kırok, “Hep birlikte, bu yılki Alagadi Fest'i unutulmaz kıldık. Gelecek yıllarda da aynı heyecanla bir araya gelmeyi umuyoruz. Destekleriniz ve katılımlarınız için bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

Kırok’un paylaşımı şöyle:

Değerli Katılımcılara, Sponsorlara, Stant Sahiplerine ve Kıymetli Personelimize,

Çatalköy Esentepe Belediyesi olarak;

Bu yıl gerçekleşen Alagadi Fest, hep birlikte büyük bir başarıya imza attığımız unutulmaz bir etkinlik oldu. Festivale katkı koyan, destek veren, emeği geçen herkesin katkıları sayesinde bu güzel organizasyonu gerçekleştirebildik. Halkımızın yoğun desteği ve katılımıyla muhteşem bir festivali geride bıraktık.

Öncelikle, festivalimize sponsor olan firmalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sizin değerli destekleriniz, etkinliğimizin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Sponsorluklarınız sayesinde, Alagadi Fest'in ruhunu daha da zenginleştirdik.

Daha sonra,yurt dışından ve yurt içinden festivalimize katılan tüm sanatçılarımıza yanımızda oldukları ve festivalimize renk kattıkları için teşekkür ederim.

Bu yıl ilk kez üç ülkeden, Azerbaycan, Kazakistan ve İran’dan aramızda bulunan değerli katılımcılara teşekkür ederim. Kültürlerini bizlere en güzel şekilde tanıttıkları için minnettarız.

Stant sahiplerimize de ayrıca teşekkür ederim. Katılımcılarımıza sunduğunuz yiyecek, içecek ve el işleri festivalin atmosferini daha da canlı hale getirdi.

Son olarak, bu etkinliği gerçekleştiren değerli personelimize sonsuz teşekkürler. Emeğiniz, özveriniz ve profesyonelliğiniz olmadan Alagadi Fest bu kadar başarılı olamazdı. Her birinizin katkısı, festivalin düzenlenmesinde çok değerliydi.

Hep birlikte, bu yılki Alagadi Fest'i unutulmaz kıldık. Gelecek yıllarda da aynı heyecanla bir araya gelmeyi umuyoruz. Destekleriniz ve katılımlarınız için bir kez daha teşekkür ederim.

Sevgi ve saygılarımla…