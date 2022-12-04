Kırok: Projelerimiz hazır enerjimiz yüksek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok ile belediye meclis üyesi adayları dayanışma toplantısında buluştu. CTP Girne İlçesi organizasyonuyla Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok ile belediye meclis üyeleri, Dome Hotel’de düzenlenen dayanışma toplantısında bir araya geldi. Kırok toplantıda projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu, “Projelerimiz hazır, güçlü ve enerjik bir ekibiz” vurgusu yaptı. Çatalköy ile Esentepe bölgelerinin sorunlarının tespit edildiğini belirten Kırok, geliştirilen projelerin sorunların çözümüne ve bölgelerin, köylerin kalkınmasına yönelik hazırlandığını söyledi.

KIROK: YEŞİL ALANLAR ARTIRILACAK, GENÇLİK MERKEZLERİ HİZMETE GİRECEK

Kırok, Bahçeli köyündeki yol ve içme suyu sorununu, Karaağaç’taki altyapı eksikliğini gidereceklerini ifade ederek Esentepe’de 11 yıldır bitmeyen kapalı spor salonunun tamamlanacağını ayrıca bölgeye antrenman sahası yapılacağını belirtti. Çatalköy-Girne arasındaki yolun çift şerit olması konusunda da çalışmaları bulunduğunu anlatan Kırok, çevre ve atık yönetimi, sahillerin kullanımı, altyapının geliştirilmesi, okul projesi, güvenliği tehdit eden köy giriş-çıkışları gibi projelerinden söz etti. Kırok, sağlık ocağı ile ambulans hizmetinin sağlanacağı merkezi bölgelerin olacağını, Çatalköy’e posta dairesi, kolluk birimi, muhtarlık binası, zabıta gibi hizmetlerin verileceği bir merkez açılacağını belirtti. Beşparmak’taki hayvan barınağının durumunun iyileştirileceğini ve sokak hayvanlarına sahip çıkılacağını ifade eden Kırok, bölgedeki yeşil alanların artırılacağını, sahil yürüyüş yolları ve gençlik merkezlerinin hizmete gireceğini söyledi.

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04/12/2022 12:39