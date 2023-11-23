Kırok: Sorumsuzca yapılan davranışlara asla müsamaha tanımayacağız

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23/11/2023

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Kırok: Sorumsuzca yapılan davranışlara asla müsamaha tanımayacağız


Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bugün sabah saatlerinde kendilerine, bir kamyonun inşaat malzemeleri ve atıkları dere yatağına döktüğüne dair ihbarın ulaştığını belirtti. Kırok, ulaşan ihbarı değerlendirdiklerini ve gün içinde gerekli çalışmaları yaparak sorumlu aracı tespit edip sürücüsüne ulaştıklarını açıkladı. Ardından gerekli cezai işlemin uygulandığını belirtti.

Başkan Kırok, yaptığı açıklamada, "Bugün sabah bize ulaşan bu ihbarı değerlendirip, gün içinde gerekli çalışmayı yaparak aracı tespit edip sürücüsüne ulaşarak gerekli cezai işlemi uyguladık. Umarım bu cezalardan bir ders çıkarılır. Bu tür sorumsuzca yapılan davranışlara asla müsamaha tanımayacağız. Teşekkürler imar bölümü zabıta birimi" dedi.

23/11/2023 19:55
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TAGS: Kırok: Sorumsuzca yapılan davranışlara asla müsamaha tanımayacağız
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