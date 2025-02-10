Kırok: Topu sürekli belediyelere atmak doğru değil…

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, Gönyeli-Güzelyurt ana yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrası yolların aydınlatılmasına yönelik tartışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Kırok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Üzerimize vazife olmayan bir çok işi karşılıksız olarak yapıyoruz ama elektrik işi şakaya gelmez…” ifadelerine yer verdi.

Kırok’un açıklamasının tamamı şöyle:

“Üzerimize vazife olmayan bir çok işi karşılıksız olarak yapıyoruz ama elektrik işi şakaya gelmez…

Sokak ve anayol aydınlatma sorunları, uzun süredir vatandaşların ve yerel yönetimlerin gündeminde yer alıyor. Bu konuda defalarca yapılan uyarılara rağmen, henüz kalıcı bir çözüm bulunamamıştır.

9 Aralık 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden bu konunun önemini vurgulayan bir yazı paylaşmıştım. İki hafta önce ise Başbakanlık’ta Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yetkilileri, Karayolları Dairesi ve hükümet yetkilileri ile belediyeler birliği adına Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile birlikte bir toplantıya katıldık.

Toplantıda, sokak ve anayol aydınlatmalarının sorumluluğunun Kıb-Tek’te olduğu ve belediyelerin bu konuda herhangi bir yetkisi bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca, 240.000 sayaçtan “sokak aydınlatma parası” başlığı altında alınan vergilerin doğru noktalara kullanılmasını talep ettik.

En kısa zamanda yapılacak yasal düzenlemelerle bu soruna kalıcı çözüm bulunmasını bekliyoruz.

Bu konuda sorunlara çözüm bulunamayıp topu sürekli belediyelere atmanın da doğru olmadığını belirtmek isterim.”