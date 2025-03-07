Kırok, Yeşil Alan Yatırımları İçin Önemli Adım Attıklarını Duyurdu

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, hafriyat topraklarının kontrol altına alınarak yeşil alanlara dönüştürülmesine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kırok, belediye olarak bölgelerinde faaliyet gösteren hafriyat şirketleriyle bir yıl önce imzalanan protokolle, inşaat ve otel projelerinden çıkan kazı topraklarının atıl alanlara dökülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Ceyhun Kırok'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Gelişi güzel, olur olmaz her yere dökülen kazı toprakları orman dairesinin gösterdiği uygun alanlara dökülerek hem kontrol altına alındı hem de yeni yeşil alanlar kazandırıldı.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak, bölgemizde faaliyet gösteren hafriyat şirketleriyle 1 yıl önce imzaladığımız protokol kapsamında, inşaat ve otel projelerinden çıkan kazı topraklarının atıl durumdaki alanlara kontrollü bir şekilde dökülmesine karar vermiştik. Bu çalışmalarla, ilerleyen yıllarda bu bölgeleri yeşil alanlara dönüştürmeyi hedefliyorduk.

Bugün, bu vizyon doğrultusunda anlamlı bir adım daha atıldı! Anafartalar Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte bu bölgede 300 adet okaliptüs, servi, callitris ve harup(keçiboynuzu) fidanı dikerek doğamıza can verdiler.

Bu değerli katkıları için tüm öğrencilere, öğretmenlerine ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz. Birlikte yeşil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz."