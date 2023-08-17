Kırok’tan Bağımsızlık Yolu’na cevap

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, Bağımsızlık Yolu’nun dün yayınladığı basın açıklaması ile Çatalköy-Esentepe Belediyesi sınırları içesinde bulunan Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Planı kapsamında olan bölge içerisindeki reklam panoları ile ilgili yaptığı eleştirilere cevap verdi.

Kırok, açıklamanın kapsamlı bir araştırma yapılmadan paylaşıldığını ifade ederek “Öncelikle yönetim anlayışımızın ve faaliyetlerinin en önemli bir kısmının çevre problemlerini, ve bu problemleri ortaya çıkartan etkenleri iyi bir şekilde analiz ederek gerekli önlemler alınarak sürdürülebilir bir çevre koruma siteminin yaratılması olduğunun bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

Kırok, bahse konu reklam panoları ile ilgili izinlerin Belediyeler Yasası gereği İlan ve Reklam Resmi adı altında 2022 yılı içerisinde mevcut belediye tarafından verildiğini ve bu izinlerin 2023 yılı sonuna kadar geçerli olduğunu ifade etti.

Kırok, yaptıkları araştırmalar ve Çevre Dairesi müdürü ile görüşmeleri neticesinde kendilerinden önce verilen izinlerin bitiş tarihinden itibaren yenilenmeyeceğini ve reklam panolarının koruma bölgesinin kapsamı dışına çıkarılacağını belirtti.

Kırok açıklamasına şu ifadelerle devam etti: “Bu çerçevede şahsıma sorulan soruların ve gösterilen bu hassasiyetin neden şimdiye kadar var olan bu sorunun ilgililere yöneltilmediğini açıkçası ben de çok merek ediyorum. Ayrıca, bu yapılan haberler ile ilgili klavye başında olaylardan ve konulardan bihaber kişilerin daha dün öğrendikleri bir konuyu çok biliyormuş gibi konu yapmaları tamamen art niyettir. Konunun detaylarını ve benim her konuda olduğu gibi özellikle çevre ve çevre koruma yasaları ile hassasiyetimi bilmeden yorum yapanların daha duyarlı olmasını rica ederim.”