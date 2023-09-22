Kırsal kesim arsalarının elden çıkarıldığı tespit edilirse sözleşme fesh edilecek

İçişleri Bakanlığı, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası kapsamında kırsal kesim arsalarının barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla verildiği ancak son zamanlarda sosyal medyada bu arsaların satış veya devir yoluyla elden çıkarıldığına dair iddiaların dolaştığına dair bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kırsal kesim arsalarının elden çıkarıldığı tespit edilirse sözleşmenin fesh ve iptal edileceği duyurulu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası uyarınca Devletin vermiş olduğu kırsal kesim arsalarına konut yapılmak suretiyle birçok genç ve dar gelirli yurttaşlarımız göç etmeyip, bölgelerine kök salmasını sağlamak adına konut sahibi olmuştur. Birçok bölgede de hak sahibi olan ihtiyaçlı ve dar gelirli gençlerimiz için konut yapımı amacıyla kırsal kesim arsa dağıtımı devam etmektedir. Ancak son zamanlarda sosyal medyada bu Yasa kapsamında barınma ihtiyaçlarını karşılamak için verilen kırsal kesim arsalarının satış yoluyla veya devredilme yöntemiyle elden çıkarıldığı görülmekte ve bu durum kamu vicdanını yaralamaktadır. Bu bağlamda Bakanlığımız tarafından kırsal kesim arsası alan hak sahiplerinin verilen kırsal kesim arsalarını satış veya devir yoluyla elden çıkarıldığının tespit edilmesi durumunda derhal Konut Edindirme İdaresince hak sahipliği belgeleri ve varsa yapılan sözleşmeleri tek taraflı olarak fesh ve iptal edilecektir. Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur."