Kırşan: Ülke olarak ihtiyacımız istikrarlı bir hükümettir

Ulusal Birlik Partisi İskele İlçesi Milletvekili Aday Adayı Osman Kırşan, 23 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan genel seçimlerde kazananın Ulusal Birlik Partisi olması gerektiğini savundu.

Kırşan İskele İlçesi’nden Milletvekili Aday Adaylığının nedenlerini de açıklarken, ilkeli siyasetin ön planda olması gerektiğine parmak bastı. Kırşan konuşmasına şöyle devam etti; ‘’UBP içerisinde çok değerli aday adayı arkadaşlarımız var. Bu bir yarıştır. Elbette ki kazananı ve kaybedeni olacaktır. Burada esas olan Ulusal Birlik Partisi’nin kazanmasının yanında KKTC’nin ileriye taşınmasıdır. 6 yıl boyunca İskele İlçe başkanlığı görevi yürüttüm. Görevim boyunca ayni hedefle ve vizyonla ilerledim. Amacımız partimizin daha güçlü bir şekilde ileriye taşınmasıdır. Geçtiğimiz seçimde ve Cumhurbaşkanlığı sürecinde İskele İlçesi’nin ne kadar ivme kazandığını hep birlikte gördük. Şuan partimizin daha da güçlenmesi ve ileriye taşınması için çalışıyoruz. Hedefimiz tek başına güçlü bir şekilde iktidara gelmektir. Ülke olarak ihtiaycımız istikrarlı bir hükümettir.’’

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06/12/2021 17:31