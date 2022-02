Kırşehir'in gözdesi Zihni Temelci

Türkiye 2.Ligi Beyaz Grupta mücadele veren Kırşehir Belediyespor'da forma giyen futbolcumuz Zihni Temelci'nin performansı yükseliyor.

Türkiye 1.Ligine terfi yarışındaki Kırşehir Belediyespor'da 19 maça çıkan, 17 kez ilk on birde forma giyen Zihni, teknik heyetin vazgeçilmezlerinden oldu.

Sezonu 1.sırada bitiren takımın direk 1.Lige yükseleceği 2.Lig Beyaz Grupta 4 takım play off oynayacak. Kırşehir Belediyespor 22 maç sonunda 33 puanla 6.sırada play off mücadelesini sürdürüyor.

24 yaşındaki temsilcimiz daha önce 3 sezon Göztepe U19 ile U21 takımlarında ve İngiltere Ulusal Lig takımlarından Maidstone'da 2 sezon forma giymişti.

Bu habere tepkiniz:



20/02/2022 12:54