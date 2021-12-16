Kırşehir'in umudu Zihni Temelci

Türkiye 2.Ligi Beyaz Grupta yer alan Kırşehir Belediyespor'da forma giyen futbolcumuz Zihni Temelci'nin performansı yükseliyor.

İngiltere'de bir süre forma giydikten sonra Kırşehirspor'a transfer olan Zihni istikrarlı çizgisi ve yüksek mücadele gücüyle takımın değişmez ismi oldu. 2.Lig Beyaz Grupta 15 maç sonunda 20 puanla 10. sırada bulunan Kırşehir Belediyespor'u, ayni puandaki Ahmet Sivri'li Ankara Demirspor takip ediyor.

Yenicami'de performansıyla dikkat çektikten sonra futbol hayatını yurt dışında sürdüren Zihni, Göztepe 21 yaş altı takımında forma giymişti. 22 yaşındaki başarılı futbolcu İngiltere Ulusal Lig ekiplerinden Maidstone United'da da iki sezon yer almasının ardından sezon başında Kırşehirspor'a transfer olmuştu.

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16/12/2021 08:26