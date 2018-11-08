Kirsokava Sit Alanı Temzilendi

Bugün Sivil Toplum Örgütü ve Çevre Aktivistlerinden Oya Kutsal’ın yarattığı farkındalık ile Girne’de karakız bölgesinde bulunan Kirsokava Sit Alanı temizlendi. .

1974 yılından sonra Türk askerinin el koyduğu alan, 3 yıl önce Eski Eserler Dairesine verilmişti. Geçen 3 yıl içerisinde daire bırakın bu tarihi mirası turizme kazandırmayı, çöplük haline dönüşmesinden bile koruyamadı.

Girne Kalesinin yapımında kullanılan taşlar, geçmişi onuncu yüzyıla kadar uzanan bu sit alanındaki kayalardan çıkarılmış. Buradan da hemen yanındaki Karakız plajının olduğu noktadan, geniş ahşap sallarla, Girne Kalesinin inşa edilmesi için taşınmış.

Bir mağara, 1974 yılından kalma eski bir araba, ilginç tünel geçişleri, fresklerin yer aldığı ve bitişiğinde tellerle çevrili bölgede de bir şapelin bulunduğu alan yalnızca Kıbrıs tarihini anlatmıyor. Burası ayni zamanda bir Dünya Tarihi Mirası da.

19 Mayıs Koleji öğrencileri, öğretmenleri, çevre gönüllüleri sit alanındaki pet şişe, naylon, teneke kutu vb. çöpleri topladılar. Girne Belediyesi ise civardaki apartmanlardan atılan eski koltukları, kırık dökük masa ve sandalyeleri, su lastiklerini ve akla gelebilecek her türlü çeri çöpü getirdiği iş makineleriyle temizlemek için seferber oldu. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, temizlik çalışmalarını bizzat yerinde izledi.

“Vatandaşın ve belediyenin, Kıbrıs Tarihinin önemli noktalarından birisi olan Kirsokava Sit Alanı’nda başlattığı bu temizlik girişimi, bakalım devlet katında karşılık bulacak mı?”

“Bu tarihi alanı çöplüğe terk ederek yok olmasına seyirci kalmak ile bunu bir tarihi miras olarak insanlığa kazandırmak ve ada turizmine kazandırmak!”

Devlet kendine düşen görevi yapacak mı?

Belli ki Kıbrıs’taki Sivil Toplum yakın zamanda bunun takipçisi olacaktır.