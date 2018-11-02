Kirsokava Temizlik Kampanyası

Girne Belediyesi'nin profesyonel desteği ve Girne Çevre Dairesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek olan etkinliğe gönüllüler de destek veriyor.

Girne Kalesi'nin 1 km doğusunda, Karakız bölgesinde yer alan Kirsokava, denize uzanan kayalık bir burundur. M.Ö VI. Yüzyılda mezarlık alanı olarak kullanılan eserde altın objeler bulunduğundan altın mağara anlamına gelen Kirsokava adını almıştır. Roma Dönemi'nde ise taş ocağı olarak kullanılan alan Girne'nin inşa edilmesinde kullanılan taşların üretildiği yerdir. Diger bir deyişle Girne Kirsokava'da doğmuştur. X.Yüzyılda Hristiyanlar tarafından tapınağa dönüştürülen alan dünyaca ünlü Kirsokava Kilisesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır.

Oya Kutsal ( aktivist) Toplumda tarihi eser bilincinin oluşması adına gercekleştirdiği farkındalık projeleriyle tanınan Oya Kutsal 2600 yaşında tarihi bir eserin içine tandır inşa ederek lahmacun dahi pişirilen çöplük bir alana dönüştürülmesinin büyük bir bilinçsizlik hali olduğunu ve bunun toplum olarak bizim ilgisizlik ve bilgisizliğimizin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Bu bağlamda kültürel mirasımıza sahip çıkmanın bir insanlık görevi olduğunu ifade eden Oya Kutsal Girne'de bilinçli gönüllülerin oluşturacağı bir komisyonla Girne'yi hak ettiği konuma getirmek için gerekli tüm mücadeleleri vereceklerini belirtti. Kirsokava'nın temizlenmesiyle başlayacak olan bu sürecin Kirsokava'nın altın çağlarına yeniden kavuşmasını sağlayacak projelerle devam edecegini de sözlerine ekledi.