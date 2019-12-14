Psikolog Esra Dağlar, Haber Kıbrıs Web Tv’de Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Herşeyden Biraz programına katılarak depresyon ile ilgili merak edilenleri anlattı. Depresyon belirtilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Esra Dağlar, uzman bir psikologdan yardım alınmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Kış aylarına dikkat!

Psikolog Esra Dağlar, depresyonun mevsimsel türlerinin de olduğunu, özellikle kış aylarında tetiklenebileceğini ifade etti. Depresyonda olan kişinin çevresindekilerin de onu yardım almak konusunda teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

14/12/2019 11:33