Kış aylarına dikkat!

Psikolog Esra Dağlar, depresyon ile ilgili merak edilenleri anlattı.

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14/12/2019
HK

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Kış aylarına dikkat!

Psikolog Esra Dağlar, Haber Kıbrıs Web Tv’de Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Herşeyden Biraz  programına katılarak depresyon ile ilgili merak edilenleri anlattı. Depresyon belirtilerinin  göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Esra Dağlar,  uzman bir psikologdan yardım alınmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Kış aylarına dikkat!

Psikolog Esra Dağlar, depresyonun mevsimsel türlerinin de olduğunu, özellikle kış aylarında tetiklenebileceğini ifade etti. Depresyonda olan kişinin çevresindekilerin de onu yardım almak konusunda teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

14/12/2019 11:33
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TAGS: özlem boyar, Esra Dağlar, , Herşeyden Biraz, aile, çocuk, Haber Kıbrıs Web TV’de Özlem Boyar, Psikolog Esra Dağlar
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