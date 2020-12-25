Kış aylarında çocuğunuzla evde yapabileceğiniz keyifli aktiviteler

Kış döneminde hava soğuk olduğu için açık alan aktiviteleri kısıtlı olabiliyor. Bu dönemde evdeki vaktinizi küçük çocuğunuzla çeşitli aktivitelerle keyifli hale getirebilirsiniz.

- Mutfakta bir şeyler hazırlayın

Mutfakta yemek yaparken çocuğunuzun da size yardım etmesine izin verin. Örneğin elmaları soyup çekirdekleriniz ayırmasını sağlayın. Daha sonra bu elmaları püre haline getirerek leziz bir atıştırmalık hazırlayın. Eğer çocuğunuz yeni yürümeye başladığı dönemlerdeyse krep hazırlayın ve karıştırmasına izin verin. Özellikle 1,5 ve 3 yaş arası çocuklar yemek yapmaktan büyük keyif alacaktır. Ayrıca, hazırladıkları yiyecekleri denemeye daha da istekli davranırlar.

- Elinizdeki malzemelerle müzik yapın

Mama kutusu ve tahta kaşık gibi malzemelerle çocuğunuzla birlikte keyifli bir performans sergileyebilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte şarkı söylemenin tadını çıkarabilirsiniz.

- Parmak boyayla resim yapın

Çocuğunuz boya kalemlerini kullanamayacak kadar küçükse, parmak boyayı tercih edebilirsiniz. Hatta bunu bazı gıdalarla da yapabilirsiniz. Bebeğinizi sandalyesine oturtun ve önüne bir miktar yoğurt veya yaban mersini koyun. Ne yapması gerektiğini gösterdikten sonra, renkli çizgiler yaptığını görebilirsiniz.

- Top oynayın

Bebeğiniz ayağa kalkabiliyorsa, ortaya bir top yerleştirin ve karşısına geçin. Topa uzanmasına ve size atmasına izin verin.

- Banyo saatini eğlenceli hale getirin

Küveti suyla doldurun ve bebeğinizi banyo yaptırırken, köpüklerle oynamasına izin verin. Köpükle baloncuk oluşturun ve miniğinizin patlatmasını fırsat verin. Bu esnada birkaç banyo oyuncağının da size eşlik etmesini sağlayabilirsiniz.

- Ev işlerine yardım etmesine izin verin

Çocuklar pek çok oyuncağa rağmen süpürge gibi oyuncaklara ayrı bir ilgi duyabilir. Siz evi süpürürken, o da arkanızdan oyuncak süpürgesiyle sizi takip edebilir. Ayrıca çocuğunuza, içinde su ve bulaşık deterjanı olan sprey şişesi verin ve temiz bir eğlence için mutfağın zeminine sıkıp silmesine müsaade edin.

- Labirent oluşturun

Oturma odanızda labirent oluşturabilirsiniz. Bunun için yastıkları ve battaniyeyi kullanabilirsiniz. Daha sonra meraklı çocuğunuzun dolaşmasını izleyin. Sonunda kendi kendine dışarı çıktığında ona sarılın.

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25/12/2020 20:04