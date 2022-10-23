Sonbahar ve kış aylarında hastalıkların görülme oranı oldukça artıyor, ancak doğru ipuçlarını izleyerek hastalıkları önleyebilmek mümkün. İşte sonbahar ve kış aylarında sağlıklı kalmak için 7 ipucu...

Havaların soğumasıyla birlikte birkaç önemli noktaya dikkat ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Sonbahar ve kış aylarında özellikle vitamin ve mineral içeriği yüksek besinlerin tüketilmesi önemlidir, çünkü bu maddeler soğuk havalarda vücut direncini artırır. Bunun en basit çözümü meyve ve sebze yiyerek bağışıklık sistemini güçlendirmektir.

Vücudun bu dönemde ve yılın geri kalanında yeterli sıvı alımına ihtiyacı olduğu için sıvı alımına da özellikle dikkat edilmesi gerekir. Günde yaklaşık 2-2,5 litre sıvı içmeye çalışın. Bu tercihen su veya meyve suyu veya bitki çayı olmalıdır.

Kış aylarında vücut daha az vitamin aldığından, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve virüslere karşı korunmak için doğru miktarda vitamin almak çok önemlidir. Bu dönemde en çok C, B12 ve D vitaminlerinin tüketimi/takviyesi önerilir.

Oluşabilecek kötü hava koşullarına rağmen temiz havada daha fazla zaman geçirmeye çalışın ve egzersiz yapmayı unutmayın. Havalar açık hava aktivitelerine izin vermiyorsa evde de egzersiz yapabilirsiniz. Harekete ek olarak, dinlenmeye de zaman ayırın.

Bu tavsiyeler haricinde aşağıdaki ipuçlarını uygulayarak sonbahar ve kış aylarını sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.

1. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Soğuk havaların gelmesiyle vitamin ve minerallerin rolü giderek daha fazla önem kazanır. Gerekli tüm maddeleri almanın en kolay yolu, her gün tüm renklerdeki meyve ve sebzeleri mümkün olduğunca çok yemektir.

Beyaz sebze ve meyveler, bağışıklığı güçlendirme, kalp güçlendirme, mide ve bağırsak sistemini koruma ve kolesterolü düşürme alanında büyük önem taşır.

Sarı olanlar kolesterolü düşürmenin ve kalbi güçlendirmenin yanı sıra eklemlerin sağlıklı olmasından, gözlerin korunmasından ve kanserin önlenmesinden de sorumludur.

Kırmızılar, kalp güçlendirme, hücre gençleştirme, sağlıklı tansiyon değerlerini koruma, cildi koruma ve kanseri önleme üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir.

Morlar, sağlıklı tansiyon, kalp güçlendirme ve hücre yenilenmesinin yanı sıra hafızayı geliştirmeye ve üriner sistemi korumaya yardımcı olur.

Yeşil olanlar kanseri önlemeye yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir, mide ve gözleri, ayrıca kemikleri korur.

2. Yeterli vitamin ve mineral alın

Güneş ışığının giderek azalmasıyla, D vitamini takviyesi orantılı olarak daha önemli hale gelir. Aynı zamanda çinko, selenyum ve yüksek kaliteli probiyotiklerle de desteklenebilen C vitamini, tüm yıl boyunca sağlığı korumak için yararlı ve gereklidir.

3. Sağlıklı beslenin

Sağlıklı beslenmek, sevdiğiniz tüm yemeklerden vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez. Biraz araştırma ve ustalıkla, gönül rahatlığıyla ve pişmanlık duymadan yiyebileceğiniz neredeyse tüm favori lezzetlerinizin daha faydalı bir eşdeğerini bulabilirsiniz. Ancak o zaman bile, sadece ölçülü olarak tüketmeye dikkat edin.

Önemli olan besin kalitesidir. Çikolata istiyorsanız, mümkünse şekersiz, yüksek kakao içeriğine sahip bir çikolata seçin. Meyve suyu içmek isterseniz, meyve ve sebzeleri karıştırıp kendiniz yapın.

En büyük düşmanlar olarak görülen cipslerin bile özgürce yiyebileceğiniz bir alternatifi var. Bunun için pancar, havuç, kereviz, turp, balkabağı veya patlıcanı ince dilimler halinde kesmeniz yeterli. Yağsız fırında pişirirseniz, çıtır çıtır lezzet elde edebilirsiniz.

4. Yemekleri kendiniz pişirin

Hava nedeniyle evde daha fazla zaman geçirirken boş zamanınızı aktif olarak, örneğin kendiniz için yemek pişirerek veya gerekirse yemek yapmayı öğrenerek geçirebilirsiniz.

Yemeklerinizi evde yaparak fast food gibi sağlıksız yeme alışkanlıklarından uzak kalırken aynı zamanda şeker ve tuz gibi zararlı maddelerin de miktarını ayarlayabilirsiniz.

5. Hareket etmeyi bırakmayın

Havalar biraz daha soğuyunca bunun dışarı çıkmamak için bir sebep olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak, sağlığın anahtarlarından biri düzenli hareket etmektir. Küçük bir koşu veya düzenli tempolu yürüyüşler sağlığınızı büyük oranda iyileştirebilir.

Spor salonunda veya evde egzersiz yapmayı seçenler için soğuk havalar kas inşa etmek için en iyi zamandır.

6. Evinizde çevresel toksinleri azaltın

Kimyasalların ve çeşitli çevresel toksinlerin kullanımını bırakmaya veya en azından azaltmaya çalışın. Vücudunuza uyguladığınız ürünlerin bileşimine ve çamaşırlarınızı ne ile yıkadığınıza dikkat edin. Mümkünse, her şeyden arınmış doğal içeriklerden yapılmış ürünleri seçin. Bu sayede hormon dengenizin sağlığına ve bağışıklık sisteminizin düzgün çalışmasına katkı sağlayabilirsiniz.

7. Stres yönetimi ve uyku

Doğru beslenme ve egzersizle sağlığınızı artırırken, stres yönetimi ve uykulya sonucun daha da eksiksiz olmasını sağlayabilirsiniz. Çeşitli gevşeme teknikleri bu konuda size yardımcı olabilir, ancak size en uygun yöntemi bulmak önemlidir.

Buna ek olarak, doğru miktarda uyku sağlığınızı destekler. Çünkü uyku vücut, beyin, bağışıklık sistemi, hücreler ve son olarak da ruh sağlığı için önemlidir. Uzmanlar giderek artan bir şekilde yetersiz uykuyu obezite için yeni bir risk faktörü olarak belirtiyorlar. Her gece 7 ila 9 saat uyuyun.

Bu habere tepkiniz:



23/10/2022 19:38