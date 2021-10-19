Kış aylarının vazgeçilmesi ıhlamur 400 liradan tezgahta

Kış mevsiminin gelmesiyle ıhlamura talep arttı.

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19/10/2021

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Kış aylarının vazgeçilmesi ıhlamur 400 liradan tezgahta

Kış mevsiminin gelmesiyle ıhlamura talep arttı. Yaprak ıhlamurun kilosu 200, çiçek ıhlamurun ise 400 liradan satılıyor.

Türkiye'de bitkisel çaylar satan dükkânların tezgâhlarını süsleyen ıhlamurlar satışa çıktı.

TRT'nin haberine göre:Geçtiğimiz aylarda dağlardan toplanıp kurutulan ıhlamurlar, havaların soğumasıyla birlikte talep görmeye başladı.

Özellikle gribal enfeksiyonlara karşı kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun fiyatları ise 200 ila 400 lira arasında değişiyor.

Ihlamurları 50 gramlık paketler hâlinde hazırlayıp 10 liradan sattıklarını anlatan esnaf Serdar Çelik, ıhlamurda bu sene verimin düşük olduğunu, bunun da fiyatlara yansıdığını söyledi.

19/10/2021 15:45
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TAGS: kış, ıhlamur, sağlık, haberkıbrıs
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