Kış Dönemi Çocuk Atölyesi Sergisi Açıldı

LTB’den yapılan açıklamaya göre, düzenlenen etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA Başkanı Gökçe Keçecioğlu, kurs eğitmenleri, kursiyerler, aileler ve sanatseverler katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını kurs eğitmenlerinden Ozan Özgenler yaparken, sanatın önemine işaret etti ve hem çocukları hem de aileleri kursa gösterdikleri ilgi nedeniyle kutladı.

KEÇECİOĞLU: “ÇOCUKLARIMIZ BAĞIRMAK YERİNE KONUŞMAYI, AYRIŞMAK YERİNE BÜTÜNLEŞMEYİ ÖĞRENİYOR”

EMAA Başkanı Gökçe Keçecioğlu ise yaptığı konuşmada, LTB’nin yakın işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, LTB’yi en büyük paydaşları olarak gördüklerini ve kurumlarının gerçek yol arkadaşı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Keçecioğlu, kurs eğitmenleri Ozan Özgenler ve Bahire Deniz’in çocuklara sanat anlayışı kazandırdığını, bu sayede çocuklarn bağırmak yerine konuşmayı, ayrışmak yerine bütünleşmeyi öğrendiklerini ifade etti.

Keçecioğlu bu vizyona sahip olan ve çocuklarını sanata yönlendiren aileleri de kutladığını sözlerine ekledi.

HARMANCI: “KIBRIS TÜRK HALKI ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SONUNA KADAR KULLANABİLECEĞİ ALANLAR İSTİYOR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA ile 5 yıldır sürdürülen güzel işbirliğine atıfta bulunarak, düzenlenen kursun toplumun yarını olan çocuklar ve bugünün bireyleri için önem taşıdığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü sonuna kadar kullanabileceği alanlar istediğini belirten Harmancı, “Özgür bireyler yetiştirmenin en önemli öğelerinden biri onların sanatla yoğrulması ve o ortamın yaratılmasıdır” dedi.

“BÖLGEDE 3 AYRI HİZMET BİNASINI DEVREYE KOYMAYA HAZIRLANIYORUZ”

Başkan Harmancı, LTB olarak Yenişehir’de bulunan EMAA Sanat Merkezi’nin karşı tarafına El Ele Çocuk Kreşi’ni taşıyacaklarını ve Eylül ayında başlayacak yeni eğitim öğretim yılında buranın hizmete gireceğini ifade etti.

Harmancı, yine EMAA Sanat Merkezi’nin diğer tarafında yer alan ve uzun zamandır atıl durumdaki binada tadilat çalışmalarının sürdüğünü, burada 8 Mart’ta açılışını yapacakları Kadın Çalışmaları Merkezi’nin yanı sıra Engelli Geçici Barınma Merkezi’ni hizmete koyacaklarının altını çizerek sözlerini noktaladı.

27/02/2020 14:38