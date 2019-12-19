Kış Hastalıkları: Hastalıklarından Koruyan ve Tedavi Eden Bitkisel Kürler

Hastalık deyince insanların çoğunun aklına kış hastalıkları gelir. Nezle, grip, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı… Gerçekten de dünyada en sık rastlanan enfeksiyonlar bunlardır.

2013 senesinde ülkemizde milyarlarca dolarlık antibiyotik satıldı. Bunların pek çoğu kış hastalıkları için kullanıldı. Oysaki kış hastalıklarının çoğunluğu virüsler tarafından meydana getirilir ve antibiyotikler virüsler üzerinde etkisizdir.

Azitromycin İçeren Antibiyotiklere Dikkat

Üstelik kullandığınız antibiyotiklerin ciddi yan etkileri var: FDA (Amerikan Gıda ve ilaç idaresi), Azitromycin etken maddesini taşıyan antibiyotiklerin ani kalp ölümlerine yol açtığına dair uyarı yaptı.

Bu etken maddeyi taşıyan antibiyotiklerden ABD’de yılda 40 milyon kutu satılmış. Aynı antibiyotikler ülkemizde de serbest olarak satılıyor. Acaba kış hastalıkları nedeniyle bu antibiyotiği kullanan insanlardan her sene kaç tanesi ilacın yan etkisi nedeniyle hayatını kaybediyor? Bana bir şey olmaz demeyin, ya sizin çocuğunuz da bu antibiyotiğin yan etkisine maruz kalırsa?

Antibiyotikler Probiyotikleri Öldürüyor

Antibiyotiklerin çok önemli bir zararı daha var: Bir kür antibiyotik kullanmak, vücudunuzda bulunan probiyotiklerin %95’ini öldürüyor! Bunlar bizim bağışıklık sistemimizin ilk savunma hattını oluşturan faydalı bakteriler.Probiyotikler bizi zararlı mikropların yaptığı enfeksiyonlara karşı korurlar. Probiyotikler olmadan yaşam mümkün değildir. Yani antibiyotik kullanmak, aslında sizi zararlı mikropların yaptığı hastalıklara karşı açık hale getirir! Gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanmaktan kaçının.

Kış hastalıklarının neredeyse %90’ı virüsler tarafından meydana getirilir. Bu viral hastalıklarda antibiyotik kullanmak faydasız ve zararlıdır.

Kış Hastalıkları İçin Bitkisel Kürler

Bu bölümde, kış hastalıklarından korunmak ve iyileşmek için bitkisel kürler bulacaksınız.

Size, ilaç kullanmadan, doğal yöntemlerle ve beslenmeye dikkat ederek kış hastalıklarından kurtulmanın yollarını öğreteceğim.

Bitkisel Kürler

Boğaz Ağrısı

Boğaz ağrısı, genellikle soğuk algınlığı veya boğaz iltihabı gibi bir enfeksiyondan kaynaklanan Kış hastalıkları arasındadır .

Bununla birlikte bazen özofagus iltihabı veya yutulmuş yabancı cisim gibi başka bir etken de boğaz ağrısına neden olabilir.

Yutkunma sırasında ağrı, ateş gibi boğaz ağrısına eşlik eden belirtiler nedeni saptamaya yardım eder. Boğaz ağrısının neden kaynaklandığını öğrenmek için aile hekimi ya da kulak boğaz burun doktoruna görünmeniz gerekir.

Ciddi bir sebebe dayanmayan basit enfeksiyon kaynaklı boğaz ağrısı için evde uygulayabileceğiniz pek çok yöntem vardır.

Boğaz Ağrısı Kürü

Kaynamakta olan 2 su bardağı içme suyunun içine 4 yemek kaşığı tıbbi adaçayı ve 1 tatlı kaşığı kaya tuzu karıştırın.

Ağzı kapalı olarak 10 dakika kısık ateşte kaynatın. Altını kapattıktan sonra yarım limonun suyunu sıkın.

Kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın. Oda ısısına geldiğinde bir cam sürahiye süzün.

Bu gargarayı her sabah taze olarak hazırlayın. Gün boyu, akşam yatana kadar 6 kere gargara yapın.

Sabah hazırladığınız gargarayı aynı gün içinde tüketin ve ertesi gün tekrar taze olarak hazırlayın. İyileşene kadar devam edin.

Her yaştaki hasta bu gargaradan faydalanabilir. Herhangi bir yan etkisi yoktur.

Burun Tıkanıklığı

Burun tıkanıklığı, çok farklı etkenlere bağlı olarak gelişebilen bir tıbbi belirtidir. Bu etkenler burunda bulunan anatomik yapılardaki yapısal bozukluklar ve bunlara ait iltihaplanmalar şeklinde iki ana grupta ele alınır.

Burunda bulunan yapısal elemanlardan nazal septum deviasyonu, burun eti ve geniz etinde şişme en sık karşılaşılan anatomik burun tıkanması nedenlerindendir.

Burundaki iltihaplanma süreçlerine bağlı tıkanıklık sebepleri ise soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar, sinüzit ve saman nezlesi gibi tıbbi durumlardan oluşur.

Burun Tıkanıklığı İçin Bitkisel Burun Damlası

1 su bardağı kaynar su içine 1 parmak büyüklüğünde meyankökü ve 3 diş karanfil atın. Ağzı kapalı olarak 15 dakika orta ateşte kaynatın.

Altını kapatın, 1 çay kaşığı kaya tuzu ve 1 çay kaşığı karbonat ekleyip soğutun. İçme suyu sıcaklığına gelince süzerek bir cam şişeye doldurun.

Eczaneden bir damlalık alın. Yetişkinler için, her saat başı, her bir burun deliğine 6 damla olacak şekilde damlatın.

Bu damlayı 0-2 yaş bebeklere her bir burun deliğine 2 damla, 2-10 yaş arası çocuklara ise her bir burun deliğine 4 damla uygulayabilirsiniz. 10 yaş üstü çocuklarda yetişkin dozu uygulanabilir.

Burun tıkanıklığınızın günler içinde açıldığını göreceksiniz.

Farenjit

Farenjit, yutkunma güçlüğü, boğaz yanması, acı ve kaşıntıya neden olan bir rahatsızlıktır.

Genellikle soğuk algınlığında ortaya çıkan farenjit, coxsackie ya da mononükleoz gibi boğaz ağrısı yapan enfeksiyonların sonucu da olabilir.

Farenjit İçin Pancar Kürü

Mandalina büyüklüğündeki 3 adet taze kırmızı pancarı soyun ve dörde bölün. 1 adet limonun kabuklarını soyun. Limon kabukları ve pancarları kaynamakta olan 2 su bardağı suyun içine atın.

6 dakika kapağı kapalı olarak kısık ateşte kaynatın. Her gün taze olarak hazırlayın. Her 45 dakikada bir gargara yaparak aynı gün içinde bitirin.

Farenjit için pancar kürü, lahana kürü ile birlikte uygulanmalıdır.

Boğaz İltihabı

Boğaz enfeksiyonu (iltihabı) üst solunum yollarında görülen ve çeşitli virüs ve bakterilerin etkisiyle ortaya çıkan anatomik rahatsızlıklardır. Boğaz bir organ değil vücudumuzun bir bölgesinin adıdır. Boğazın yer aldığı alanda bulunan birçok organ yer almaktadır.

Bu sebepten boğaz bölgesinde meydana gelen enfeksiyonlara üst solunum yolu enfeksiyonları da denir. Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla vücudun savunmasının zayıf düştüğü zamanlarda, virüs ve bakterilerin etkisiyle çeşitli boğaz enfeksiyonları ortaya çıkmaktadır.

Boğaz İltihabı İçin Lahana Kürü

Büyükçe bir tencerede 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ekleyerek 4 su bardağı suyu kaynatın. 2 avuç büyüklüğünde beyaz lahana yapraklarından her seferinde 3 tanesini kaynamakta olan suya atın ve 2 dakika haşlayın. Lahana yapraklarını bir süzgecin üzerine alarak suyunu süzdürün.

Cildinizi yakmayacak ısıya gelene kadar bekletin. .Ilık kıvama gelmiş lahana yapraklarını boğazınıza sarın ve üzerine bir tülbent bağlayın. 12 dakika kalmalıdır. Bu süre içinde istirahat etmeye özen gösterin, hareket etmeyin. Lahana kürünü 3 saatte bir tekrarlayın.

Boğaz iltihabı için lahana kürü, pancar kürü ile beraber uygulanmalıdır.

Bu kürü uygulayan hastalarımızın boğaz iltihabının 7 gün içinde iyileştiğini görüyoruz.

Sinüzit

Sinüsler yüz kemikleri ve kafatasının içine yerleşmiş boşluklardır. İçleri solunum yolu hücreleri ile döşelidir. Görevleri; solunan havayı ısıtma, nemlendirme, yabancı partikülleri tutma, müküs salgılama ve bakterileri tutarak çoğalmasını önlemektir.

Sinüsleri örten hücre tabakasının iltihaplanmasına ise sinüzit denir. Sinüzitte sinüslerin ağzı ödemlenir ve tıkanır. Bunun sebebi hem bakteriler hem de virüsler olabilir.

Sinüzit Kürü

Elma büyüklüğünde 1 siyah turbu ve 1 limonun kabuklarını rendeleyin. 2 tatlı kaşığı toz zencefil, 3 tatlı kaşığı karakovan balı ve yarım limon suyu ile karıştırarak bir macun haline gelirin.

Sabah, öğlen ve akşam yemeklerinden 2 saat sonra olmak üzere, günde 3 defa 1 tatlı kaşığı yiyin. Macunu yedikten sonra 45 dakika başka hiçbir şey yemeyin ve içmeyin.

Sinüzit kürünü 75 gün harfiyen uygulayın. Eğer burun tıkanıklığınız varsa, macunun yanında burun tıkanıklığı için bitkisel burun damlasını da kullanın. Sinüzitinizin yok olduğunu göreceksiniz.

Bademcik İltihabı

Bademcik iltihabına tonsillit denir. Bademcik iltihabı, genellikle 2 yaş üstü çocuklarda sık görülür. Ancak erişkinlerde de nadir değildir. Hastalık etkeni sıklıkla beta hemolitik streptokoklardır. Ayrıca bazı virüsler boğaz enfeksiyonu da yapabilir.

Hastalık yüksek ateş ile aniden başlar. Kusma, baş ağrısı ve halsizlik görülebilir. Boğaz ağrısı ve boğazda kuruluk hissi vardır. Boğaz ve tonsiller şiş ve kırmızı görünür. Bazen bademcikler üzerinde beyaz iltihabi bir tabaka gözlenebilir ve boyundaki lenf bezleri şişebilir.

Bademcik İltihabı Kürü

Kaynamakta olan 1 su bardağı klorsuz içme suyunun içine 1 çay kaşığı kuru böğürtlen yaprağı ve 1 tatlı kaşığı dağ kekiği atın. Kapağı kapalı olarak 3 dakika daha kaynatın.

Ateşi kapattıktan sonra 1 tatlı kaşığı toz zencefil ekleyin. 12 dakika boyunca ağzı kapalı olarak demlenmesini bekleyin, bu süre içinde sakın kaynatmayın. Ardından 1 tatlı kaşığı karakovan balı ekleyerek karıştırın. Bu sürenin sonunda içilebilecek kıvama gelmiştir.

Bademcik iltihabı kürü, 12 yaş altı çocuklarda 2 saatte bir, 1 çay bardağı ölçüsünde içirilebilir. Yetişkinlerde ise, 2 saatte bir, 1 su bardağı içilmelidir. 7 gün uygulanmalıdır.

Ses Kısıklığı

Ses seviyesindeki anormal değişiklik olarak tanımlanabilen ses kısıklığı, genellikle boğazda kuruluk veya kaşıntı ile birlikte görülen yaygın bir şikâyettir. Ses kısıklığı; zayıf, titrek ve pürüzlü bir ses kalitesini ifade eder.

Bu şikâyet genellikle ses tellerindeki bir sorundan kaynaklanır ve gırtlak bölgesindeki enfeksiyonlarla ilişkilidir. 10 günden fazla süren kalıcı ses kısıklığının varlığında, altta ciddi bir tıbbi durum yatabileceğinden derhal tıbbi yardım aranmalıdır.

Özellikle sanatçılar, spikerler ve öğretmenler kış aylarında ses kısıklığı şikayetinden mustariptirler.

Ses kısıklığını hızlı bir şekilde açabilmek için aşağıdaki anason kürü ve turp macunu tariflerimi kullanmalısınız.

Ses Kısıklığı İçin Anason Kürü

2 su bardağı kaynayan suya 2 tatlı kaşığı anason tohumu, 1 parmak büyüklüğünde meyan kökü ve ceviz büyüklüğünde kuru kök zencefil konulur. Ağzı kapalı olarak 4 dakika kaynatılır.

Ocağın altı kapatıldıktan sonra 1 tatlı kaşığı elma sirkesi eklenir. Tekrar ağzı kapatılarak, kaynatılmadan 10 dakika demlenmeye bırakılır.

Her 15 dakikada bir 1 kahve fincanı anason kürü içilir. 5 dakika sonra 1 çay kaşığı aşağıdaki tarifle hazırlanmış turp macunu yenir. Ses kısıklığı kürüne 3 gün devam edilmelidir.

Ses Kısıklığı İçin Turp Macunu

Mandalina büyüklüğündeki 1 siyah turp rendelenir. 1 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi ile karıştırılır. Cam bir kavanoza alınarak ağzı kapatılır.

İnatçı Öksürük

Öksürük bir hastalık değil, boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır.

Öksürük, balgamlı-balgamsız ve kronik-akut olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılabilir. Balgamsız öksürük, kurudur ve boğazda bir gıcık hissine neden olabilir.

Eğer öksürükle birlikte balgam adı verilen sıvı geliyorsa buna “prodüktif öksürük” denir. 3 hafta ve daha uzun süren öksürükler kronik öksürük olarak kabul edilir.

Akut öksürük enfeksiyonları ise sinüzit, farenjit, nezle, akciğerlere yabancı cisim kaçması gibi nedenlerle oluşur. Kronik öksürükler bazen senelerce sürebilir.

İnatçı Öksürüğe Karşı Turp Suyu Kürü

Siyah turbu rendenin ince tarafı ile rendeleyin. Rendelenmiş turbu iyice sıkarak suyunu çıkarın. 1 su bardağı turp suyu elde edene kadar bu işleme devam edin. 1 su bardağı turp suyunun içine 6 yemek kaşığı elma sirkesi karıştırın, kısık ateşte 3 dakika kaynatın.

Ateşi kapattıktan sonra 15 dakika ılıması için bekleyin Ilıkken 1 tatlı kaşığı karakovan balı ekleyin. Bir cam kavanoza alın. Kapağı kapalı olarak karanlık bir mutfak dolabının içinde bekletin.

Yetişkinler öksürük için turp suyu küründen her saat başı 1 yemek kaşığı içmelidirler. 2-6 yaş arası çocuklarda saat başı 1 çay kaşığı, 6-12 yaş arasında ise saat başı 1 tatlı kaşığı verilebilir.

Dikkat: 0-2 yaş arası çocuklarda turp suyu kürü uygulanmaz.

6 Ay-2 Yaş Arası Çocuklar İçin Öksürüğe Karşı İncir Kürü

Bu kürde süt ve kuru incir kullanacağız. Süt, ya doğal çiğ süt ya da günlük süt olmalıdır. UHT ambalajlarda satılan, uzun raf ömrü olan sütleri kullanmayınız. Onlar süt değildir; süt olma vasfını yitirmiş, doğal yapısı bozulmuş beyaz sıvılardır. İncirler organik kurutulmuş, kimyasal katkı maddesi içermeyen incirler olmalıdır.

2 çay bardağı sütün içine 1 adet kuru incir dörde bölünerek konulur ve 15 dakika kaynatılır. Altı kapatılır, ağzı kapalı olarak 20 dakika demlenir. İncirler süzülür. Soğuması beklenmeden sabah, ikindi vakti ve akşam olmak üzere günde 3 kez içilir.

Grip

Kış Hastalıkları arasında en çok görünen Grip, influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen; 39 derece ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır.

Grip kış aylarında yaklaşık 6-8 hafta kadar etkili olur. Etken influenza virüsü A, B, ve C tiplerine sahiptir. C tipi insanlarda hastalık yapmaz. İnfluenza A, daha hafif seyreder. Tip B ise daha çok çocukları etkiler.

Grip virüsü bazı yıllarda büyük salgınlar yapabilir. Hastalığın bulaşma yolu hasta insanların solunum salgılarının sağlam insanlara bulaşması şeklindedir. Hastalığın kuluçka süresi 1-3 gündür.

Grip hastaları hastalık belirtileri başlamadan bir gün önce hastalığı bulaştırmaya başlar, bulaşıcılık 5 gün daha devam eder. Çocuklarda bu süre 10 gün kadar daha uzun olabilir.

Gripten Koruyan Narenciyeli Kür

1 mandalina suyu, 1 limon suyu ve 1 greyfurtun suyu sıkılır ve mutfak robotuna konulur. Bu meyvelerin kabuklarından birer parmak boyutunda kesilerek hazneye eklenir.

Hazırlanan içeceğin içine 1 tatlı kaşığı yeşil çay eklenerek mutfak robotu çalıştırılır. Kabuklar ve yeşil çay iyice parçalanmalıdır.

Gripten korunmak için her sabah taze olarak hazırlanmalı ve kahvaltıda içilmelidir.

Dikkat! Kalp ilacı, yüksek tansiyon ilacı, diyabet ilacı ve kemoterapi tedavisi alanlar greyfurt suyu içmemelidir. Çünkü greyfurt, sözünü ettiğimiz bu ilaçların emilimini bozar. Bu hastalar, kür için greyfurt yerine portakal kullanabilirler.

Grip Çayı

Baş parmağınızın bir boğumu kadar kuru kök zencefil ve 2 diş karanfili 1 su bardağı kaynamakta olan suyun içine atın. 6 dakika ağzı kapalı olarak kaynatın. Altını kapattıktan sonra 1 tatlı kaşığı tıbbi adaçayı ekleyin. Tekrar ağzını kapatın ve kaynatmadan, 10 dakika demlemeye bırakın. Soğutmadan için.

Yetişkinler bu grip çayından 2 saate bir, 1 su bardağı ölçüsünde içebilirler. Çocuklar için 1 çay bardağı ölçüsünde verilmelidir.

Nezle (Soğuk Algınlığı)

Nezle (Soğuk Algınlığı) virüsler tarafından meydana getirilen bir burun, boğaz hastalığıdır. 200’den fazla virüsün nezleye yol açtığı anlaşılmıştır.

Hastalığı meydana getiren başlıca virüsler; rinovirüsler, coronavirüsler, adenovirüsler ve RSV’dir. Hastalık sonbahar ve kış aylarında daha sık görülür. Hastalığın kuluçka süresi 24 – 72 saattir. Soğuk algınlığının süresi genellikle 1 hafta kadardır. Küçük çocuklarda bu süre uzayabilir.

Nezle sıklıkla grip hastalığı ile karıştırılır. Ancak nezle gribe göre daha hafif seyreden bir hastalıktır. Nezle ile grip arasındaki en büyük fark gripte burun akıntısı olmamasıdır.

Nezle Balsamı

2 yemek kaşığı organik hindistancevizi yağı (katı olacak) içine, 1 tatlı kaşığı okaliptüs yaprağı, 4 gr. dövülmüş çam reçinesi, 12 damla susam yağı ve 20 damla tıbbi nane yağı ekleyin. Okaliptüs yaprakları güzelce toz edilmiş olmalıdır, çok ince parçacıklar haline getirmelisiniz.Tüm içerek güzelce karıştırılmalıdır. Kapaklı bir kavanoza koyarak buzdolabında saklayınız.

Günde 6 kez, burnunuzun için tarafına, mukozalarınıza nazikçe tatbik ediniz.

Kaynak: Kış Hastalıkları: Hastalıklarından Koruyan ve Tedavi Eden Bitkisel Kürler

19/12/2019 13:06