Kış hastalıklarından en çok çocuklar etkileniyor

Kış aylarında, çocuklarda daha çok grip, nezle, boğaz ağrısı, boğaz enfeksiyonu, sinüzit, solunum yolları enfeksiyonunun yanı sıra bunların ileri türleri olan bronşit ve zatürrenin de sık görüldüğüne dikkat çeken Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Alagöz, bu hastalıkların sebepleri hakkında şunları söyledi: “Havaların soğuması, hava kirliliğinin artması, kapalı mekanda bir arada olma süresinin uzaması, özellikle çocukların maruz kaldığı soğuk algınlıklarının çok kısa sürede bulaşmasına sebep oluyor. Kış hastalıklarında en çok etkilenen çocuklardır. Kışın, vücut direncimizin düşük olması sebebiyle bunları görüyoruz. Çünkü sıcak havalara göre soğuk havalarda fiziksel stres artıyor. Soğuğa bağlı olarak cilt kuruluğu artıyor. Burun ve boğaz mukozalarımızın kuruluğu artınca da bağışıklık sistemimiz düşüyor. Beslenmemiz daha ağırlaşması, hareket azlığı, sağlıksız beslenme kış hastalıklarına daha fazla yakalanmamıza sebep oluyor.”

"BU KURALLARA DİKKAT EDİLMELİ"

Bunların en büyük sebeplerinden birinin okula yeni başlayan çocukların enfeksiyona açık olması olarak sıralandığını belirten Alagöz, “Bu hastalıklara engel olmak için kapalı mekanlarda geçirdiğimiz zamanı azaltmak, sık el yıkamak, meyve ve sebze, balık tüketimini artırmak gerekir. Ayrıca çocuklarımızın bulunduğu ortamda sigara içmemeli, zamanında aşı yapılmalı, kirli kapalı soğuk ortamda uzun süre kalmamalı ve kronik bir hastalığı var ise doktor kontrolüne düzenli olarak devam edilmeli” diye konuştu.

Çok sık görülen solunum yolu virüslerinin ardından hasta hırıltılı öksürük ve balgamlı öksürük şikayeti olduğunu ifade eden Dr. Alagöz, “Risk faktörleri özellikle, toz, polen, hava kirliliği, bağışıklığın iyi olmaması, reflü, sigara gibi olaylar tetikleyebiliyor. Tedavi olarak bu çocuklarımız da öncelikle akciğerlerin havalanmasını artırıcı, çocuğun yeterli oksijenlenmesini sağlayıcı, bronşları açıcı tedavilerle başlıyoruz.

Bol sıvı tüketimi, uygun nemlendiricilerden faydalanmamız gerekiyor. Düzenli, sıkı takip olması gerekiyor. Eğer bakteriyel enfeksiyon düşünüyorsak antibiyotik ekleyebiliyoruz. Ama mümkün mertebe hava yolu açıklığının sağlanabilmesi için burun tıkanıklığının giderilmesi gerekiyor. Çocukların bulunduğu ortamlarda sigara içilmemeli. İçtikten sonra ise ellerimizi yıkar ve üzerimizdeki kıyafetleri değiştirirsek çocuğumuza en az zararı vermiş oluruz. Evde ve kapalı ortamda ideal nem oranı yüzde 50’dir. Bursa’nın nem oranı yüzde 57’dir. Buna bağlı olarak gereksiz nemlendirici de kullanmayalım. Çocuğumuzda hastalık belirtileri var ise mutlaka doktora başvuralım. Bazı virüs belirtileri birbirine karıştırılabiliyor bir uzman tarafından kontrol edilmesi en doğrusu olacaktır” dedi.

“ÇOCUKLARA HİJYEN EĞİTİMİ VERMELİYİZ”

Bol sıvı tüketimi, uygun nemlendiricilerden faydalanmamız gerekiyor. Düzenli, sıkı takip olması gerekiyor. Eğer bakteriyel enfeksiyon düşünüyorsak antibiyotik ekleyebiliyoruz. Ama mümkün mertebe hava yolu açıklığının sağlanabilmesi için burun tıkanıklığının giderilmesi gerekiyor. Çocukların bulunduğu ortamlarda sigara içilmemeli. İçtikten sonra ise ellerimizi yıkar ve üzerimizdeki kıyafetleri değiştirirsek çocuğumuza en az zararı vermiş oluruz. Evde ve kapalı ortamda ideal nem oranı yüzde 50’dir. Bursa’nın nem oranı yüzde 57’dir. Buna bağlı olarak gereksiz nemlendirici de kullanmayalım. Çocuğumuzda hastalık belirtileri var ise mutlaka doktora başvuralım. Bazı virüs belirtileri birbirine karıştırılabiliyor bir uzman tarafından kontrol edilmesi en doğrusu olacaktır” dedi.

Bu habere tepkiniz:



02/01/2022 15:20