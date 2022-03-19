Kış hastalıklarından ev yapımı doğal tariflerle korunun!

Mutfağınızdaki şifa deposu yiyeceklerden faydalanarak hem sağlığınızı koruyun hem de sonrasında ilaçlara para dökmekten korunun.

Karabiber, limon, zencefil ile karıştırıp öksürüğe ve gribe doğal iksir hazırlayabilirsiniz.

C vitamini destekli bir meyve olan kivinin isterseniz suyunu için, isterseniz dilimleyip yiyin. C vitamini içeren portakal da bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağışıklık sistemini güçlendiren elmayı isterseniz taze, isterseniz limon ve zencefil karışımlarda çay yapmak üzere kullanabilirsiniz.

Bir günde gripten kurtulmak istiyorsanız; taze zencefil çayı için! Gerçek mucize! Zencefil, kuşburnu gibi çaylarla birlikte kullanabilir ya da tadından hoşlanıyorsanız; tek başına tüketebilirsiniz.

Yoğun C vitamini içeren kuşburnu meyvesinin çayını demleyip içebilirsiniz. Kuşburnu dirilik sağlar. 100 gram kuşburnunda bir sandık portakala eşdeğer C, B1 ve B12 vitamini vardır.

Limonla çayı yapıldığında gribe karşı tam koruma sağlayan naneyi mutfağınızdan eksik etmeyin.

Günde 2 litre su içmek hem gribi kolay atlatmanızı hem de vücut sağlığını korumanızı sağlar

Melisa çayı terletici ve antiseptik etkilere sâhiptir. Kendinizi kötü ve halsiz hissettiğiniz zamanlar melissa çayını içip yatın. Kalktığınızda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

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19/03/2022 14:21