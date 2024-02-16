İyilik Evi ile Samtay Vakfı’nın şubat tatilindeki öğrenciler için düzenlediği "Kış Okulu" etkinlikleri tamamlandı.

Verilen bilgiye göre, 15 günlük Kış Okulu okçuluk, sokak oyunları, müzik ve mutfak atölyeleri gibi çocukların birçok farklı alanda yeteneklerini keşfetmesine, öğrenirken eğlenmesine olanak tanıdı.

Kış Okulu’nun sonunda yeni bilgilerin öğrenileceği, eğlenceli anılar biriktirileceği etkinliklerde yeniden bir araya gelme temennisi dile getirildi.