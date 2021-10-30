Kış Saati Uygulaması Başlıyor

KKTC’de kış saati uygulaması yarın başlıyor.

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30/10/2021

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Kış Saati Uygulaması Başlıyor

KKTC’de kış saati uygulaması yarın başlıyor.
Emirname uyarınca, 28 Mart 2021 Pazar gününden itibaren yürürlükte olan yaz saati (ileri saat) uygulaması yarın sona eriyor. Yarın saat 04.00’te saatler bir saat geri alınacak. 
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu’nun Fasıl 98 Yaz Saati Yasası’nın 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, yayınlamış olduğu İleri Saat Emirnamesi yarın itibariyle sona eriyor. 
Açıklamada, “Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 23.03.2021 tarih ve E.S. (K-19 357-2021 sayılı kararı uyarınca 28 Mart 2021 Pazar gününden itibaren yürürlükte olan yaz saati uygulamasına saatlerin bir saat geri alınmasıyla son verilecek ve 31 Ekim Pazar günü saat 04.00’te saatler bir saat geri alınarak 03.00’e ayarlanacak” denildi. 

30/10/2021 11:13
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TAGS: Yaz saati uygulaması, kış saati, saat, haber, kıbrıs, kktc
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