Meteorolojik tahminlere göre bu kış, yağışlı ve sert geçecek.

Aralık ayından nisana kadar yağışların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Aralık ayının metrekare için mevsim normali 86 kilogram, ocak ayının 75; şubatın 58, martın da 35 kilogram civarında…

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, sonbahar ve kışla ilgili mevsimsel tahminleri Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirerek, “Üreticiler için bereketli, yerel yönetimler için sıkıntılı bir yıl olacağını düşünüyorum” dedi.

-Sonbahar yarı kurak, kış yağışlı ve sert geçecek

KKTC’nin 30 yıllık yağış ortalamasına göre ekim aynının mevsim normalinin metrekarede 23.1 kg, kasımın da 48.2 kg. olduğunu, bu iki ayla ilgili tahminlerin yağışların normalleri civarında ve altında olacağıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Buran, sonbaharın yarı kurak geçeceğini belirtti.

Aralık ayından nisana kadar mevsim normalleri civarında yağış beklendiğini kaydeden Buran, aralık ayının mevsim normallerinin metrekarede 85,9 kilogram, ocak ayının 74.9, şubatın 58, martın 35 ve nisanın da 22.6 kilogram olduğunu kaydederek, “Bunlar güzel miktarlar…” yorumu yaptı.

Yağmurun alt yapı sıkıntısı nedeniyle ülkede soruna dönüştüğünü kaydeden Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, “Bu kış olağanüstü değil, mevsim normalleri civarında yağış bekliyoruz ama alt yapısı sıkıntılı yerlerde metrekareye 25 kilogram yağmur düştüğünde bile yollar kapanıyor. O nedenle üreticiler için bereketli, yerel yönetimler için sıkıntılı bir yıl olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın değerlendirmelerine işaret eden Buran, yağışlı ve sert kışlara neden olan Orta Pasifik’teki La Nina’nın aktif durumunun şubata kadar süreceğini belirterek, özellikle Avrupa’da ve Kıbrıs’ın da bulunduğu Akdeniz havzasında kışın yağışlı ve sert geçeceğini söyledi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, geçtiğimiz yıl, dengesiz yağışların, marttaki beklenmedik soğuğun ve nemi düşüren kuzeyli rüzgarların üretimi etkilediğini de belirtti.

Haber: Rahme Çiftçioğlu - Fotoğraf: Süleyman Önal

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16/10/2022 09:33