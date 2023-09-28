''Kısa bir mola'' projesi hayata geçiriliyor

HK Özel Haber

Engelli ailelerinin uzun zamandır sıkıntısını yaşadığı “ kendilerine ait özel zaman ayıramama” sorunu ortadan kalkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “ Kısa Bir Mola” adı altında bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Lefkoşa eski evlendirme dairesinin binasında oluşturulacak merkeze gün içerisinde aileler çocuklarını birkaç saatliğine bırakarak sosyalleşebilecek, ihtiyaçlarını karşılayacak zamana sahip olabilecekler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Haber Kıbrıs’tan Selda İçer’e yaptığı açıklamada, engelli çocuklarını evde yalnız bırakamadıkları için zaman zaman temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta sıkıntı yaşayan ailelerin bu konudaki taleplerini anımsatarak, “ Kısa bir mola” projesinin hayata geçmesiyle birlikte bir nebze de olsa aileleri rahatlatacaklarını söyledi.

Lefkoşa’daki eski evlendirme dairesi diye bilinen binanın birkaç ay içerisinde restore edilerek hizmete konulacağını, iç donanımının ise gönüllü bir iş insanı tarafından karşılanacağını açıklayan Gardiyanoğlu, “ Merkezin açılmasıyla birlikte engelli aileler çocuklarını birkaç saatliğine bu merkeze bırakarak kendileri için zaman ayırıp, sosyalleşebilecekler. Uzun zamandır bu yönde bir talep vardı. Çocuğunu evde yalnız bırakamadığı için kardeşinin düğününe dahi gidemediğini bildiğimiz kişiler var. İşte tam da bu noktada ailelerin kendilerine ait özel zamanları olması için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Çocuklarımıza birkaç saat merkezde bakılacak, rehabilite hizmeti verilecek. Ancak bu merkezimizde yatılı hizmet verilemeyecektir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkemizde uzun yıllardır engelli ailelerin böyle bir ihtiyacı olduğunu bildiğini ve birkaç ay içinde tamamlanacak proje ile bir nebze de olsa ailelere kendileri için zaman ayırma imkânı yaratacaklarını söyledi.

“Kısa bir mola” adlı proje ile gerek engelli ailelerin örneğin sinema, tiyatro, aile buluşması, özel bir yemek gibi etkinliklere katılmaları için birkaç saatliğine çocuklarını bırakacakları bir merkez yaratılacağını anlatan Bakan, merkezin yatılı hizmet vermeyeceğini belirtti.

Gardiyanoğlu, engelli bireylere merkezde kaldıkları süre içerisinde uzman kişiler tarafından rehabilitasyon hizmeti de verileceğini sözlerine ekledi...