Kısa devre yangına neden oldu!

Alan kullanımındaki araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

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12/08/2022

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Kısa devre yangına neden oldu!

Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde saat 01.30 sıralarında seyretmekte olan Okan Alan kullanımındaki araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 12.08.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne–Lefkoşa Anayolu üzerinde seyretmekte olan Okan ALAN’ın kullanımındaki araçta, makinenin ön bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın makinesi ve ön şoför bölümündeki tüm elektrik aksamları tamamen, aracın arka koltuk bölümü ise kısmen yanmış ve ön ile arka camları yüksek ısıdan patlamıştır. Soruşturma devam etmektedir. 

Fotoğraf : Temsili

12/08/2022 13:44
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TAGS: yangın, araç, girne,
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