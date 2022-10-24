Kısa Öykü Yarışması üçüncü kez düzenleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde ortaokullar ve liseler arası Kısa Öykü Yarışması’nın üçüncüsü düzenleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışma, ülkenin geleceği olan çocukların ve gençlerin; okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen bireyler olarak yetişmesine katkı koymak, edebiyatı sevdirmek, geleceğin yazarlarına fırsat vermek ve teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Konusu “Kıbrıs’ta geçmesi koşulu ile serbest temalı” olarak belirlenen yarışma, çocukların ve gençlerin hayal güçlerinin serbest bırakılmasını hedefliyor.

Yarışmada her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecek ve Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda önemli bir isim olan Ali Nesim için de özel bir ödül verilecek.

-Son başvuru tarihi 31 Mart 2023

Son başvuru tarihi 31 Mart 2023 olan yarışmanın ödül töreninin ise Mayıs 2023’te yapılması planlanıyor.

Yarışmaya başvuracak öğrenciler, https://www.kktctelsim.com/telsim-kısa-öykü-yarışması web adresinden, Kısa Öykü Yarışması şartnamesi ve başvuru formuna ulaşabilecek.

-Çavuşoğlu: “Öğrencilerimizin becerilerinin geliştirilmesine önem veriyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yarışmanın bu yıl üçüncüsünün düzenleneceğini anımsatarak, Telsim’in sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bakanlıkla uzun süredir iş birliği içerisinde olduğunu ve bu projelerle eğitime büyük katkı sağladığını söyledi.

Yarışmanın, öğrencilerin sosyal becerilerinin, iletişimlerinin ve yazma becerilerinin geliştirilebilmesi adına çok değerli olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bakanlık olarak öğrencilerimizin becerilerinin geliştirilmesine önem veriyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak ülke gençlerinin yararına olacak projelere destek vermeye devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, kısa öykü yarışmasının düzenlenmesine katkı koyan Telsim’e teşekkür etti.

-Tanpınar: “Kısa öykü yarışmalarıyla, kültürümüzün unutulmaması adına bir dijital arşiv yaratıyoruz”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, Telsim’in, gençlerin sosyal gelişimlerini desteklemeyi kendisine hedef olarak belirlediğini ifade ederek, “Kısa öykü yarışmalarıyla, kültürümüzün unutulmaması adına, gençlerimizin Kıbrıs’ta yaşanan olayları, efsaneleri öyküleştirip, dijital ortamda kültürel bir arşiv yaratmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

Geçen yıl ikincisi düzenlenen Kısa Öykü Yarışması’nın yoğun bir katılımla gerçekleştiğini dile getiren Tanpınar, “Çok değerli kısa öyküler elimize ulaşmıştı. Bu yıl Kısa Öykü Yarışması’nı üçüncü kez çocukların ve gençlerin hayal güçlerini daha da özgür bırakmak için ‘Kıbrıs’ta geçmesi koşulu ile serbest temalı’ olarak düşündük, yarışmanın 3’üncüsünü düzenlemekten son derece heyecan duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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24/10/2022 16:57