Kısa sürede taburcu edilecek

HABER KIBRIS/ÖZEL HABER

Solunum yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu teşhisiyle Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Ünlü iş insanı Asil Nadir'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Nadir, Göğüs Hastalıkları bölümünde tedavi görüyor.

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre Nadir’in kısa süre sonra hastaneden taburcu edileceği öğrenildi.

Durumu iyiye giden Nadir, Göğüs Hastalıkları servisinde tedavi görüyor.

Acil olarak hastaneye kaldırılan Nadir, yaklaşık bir haftadır yoğun bir tedavi altında tutuldu.