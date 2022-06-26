Kısa vadeli kriz, pahalı yakıtla çözülüyor

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26/06/2022

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Kısa vadeli kriz, pahalı yakıtla çözülüyor

Kıb- Tek, yakıt krizini önlemek için, kısa vadeli yakıt alımını daha pahalıya yapıyor.

Bakanlar Kurulu kararı ile yapılacak alım, sorunun kısa vadede çözümü ve üretimin aksamamasına yönelik.

Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan derlediği bileğiyle göre, kısa vadeli alım, 3 günlük yakıt ihtiyacını karşılayacak ve faturalara yansımayacak.

Daha büyük alımlar ise, en az 6 aylık yakıt ihtiyacını karşılamaya yönelik olacak.

Şu anda amaç, ülkedeki enerji arzının kesintiye uğramamasına yönelik.

26/06/2022 13:30
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TAGS: Kısa vadeli kriz, pahalı yakıtla çözülüyor
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