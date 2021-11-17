Kısaltmalar İtalyancanın güzelliğini yok ediyor

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmanın ardından, siyasetçilerin yeni vergilendirme sistemleri başta olmak üzere pek çok alanda kısaltmaları kullanmasının, günlük konuşmada da yaygınlaştığı belirtiliyor.

Kültür sanat alanında da bu durumun arttığı ifade edilirken, müzelerin kısaltma isimleri tercih etmeleri örnek gösteriliyor. Uzmanlar kısaltmaların dilin yapısına zarar verdiğini ve güzelliğini bozduğunu savundu.

İtalyan dilbilimi akademisi Crusca’nın eski yöneticisi Francesco Sabatini, kısaltmaların yüz yıllardır kullanıldığını ancak, abartılı kullanımın durumu kötüleştirdiğini söyledi.

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17/11/2021 17:10